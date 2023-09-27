السوداني: لا ضرورة الآن لوجود التحالف الدولي

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة تنظيم «داعش»، الذي لم يعد يمثل تهديدا للدولة.

وقال السوداني خلال مقابلة مع صحيفة «ذا ناشيونال» إنه «عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة «داعش»، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق» لافتا إلى أن «الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي».

وشدد على أن «داعش لايمثل اليوم تهديدا للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة داعش» مبينا أنه «خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأميركي ونؤكد على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات». وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا في مواجهة تنظيم «داعش» في العراق وسورية تحت اسم «عملية العزم الصلب» بقيادة الجنرال ماثيو ماكفارلين.

وفيما يخص سورية قال السوداني «وجود سورية بنظامها السياسي وشعبها أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع «داعش» وأي إرباك أمني في سورية سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن في العراق والمنطقة».

ومن ناحية ثانية علق الشياع على الانتخابات المبكرة العراقية قائلا إنها «تأتي على وفق حل مجلس النواب لنفسه وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكن القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة».

وكان السوداني، التقى الاثنين، قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه» جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الأمني بين العراق والتحالف الدولي في نطاق تقديم المشورة والتسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفي مجال تدريب القوات الأمنية العراقية؛ لتطويرها ورفع قدراتها القتالية».

وتابع أن» اللقاء شهد التأكيد على مواصلة عمل اللجنة المشتركة ببن العراق والتحالف الدولي، التي تشكلت عقب زيارة الوفد الأمني برئاسة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية في شهر اغسطس الماضي والتي تهدف إلى تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع التحالف بعد الانتصار على عصابات «داعش» الإرهابية، وتنامي قدرات القوات العراقية، وتمكنها من القيام بمهامها في توفير الأمن بجميع المناطق وقواطع المسؤولية».

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع ورئيس وزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأميركية للبلاد. وأكد بايدن أن الدور الأميركي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي والدعم الاستخباري.

