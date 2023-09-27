25 قتيلاً في اشتباكات عنيفة بدير الزور

عربيات ودوليات

دير الزور- الوكالات: قتل 25 شخصاً غالبيتهم ممن وصفوا بمسلحين موالين للحكومة السورية في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع ميليشيا «قوات سورية الديموقراطية» الكردية «قسد» في محافظة دير الزور وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض امس.

وتأتي هذه المواجهات بعد حوالى ثلاثة أسابيع من اشتباكات دارت على مدى أيام عدة في المنطقة ذاتها بين «قسد»، ومقاتلين ينتمون الى عشائر عربية وحصدت تسعين قتيلاً.

وإثر انتهاء الاشتباكات التي اندلعت الإثنين واستمرت حتى فجر امس، عززت الميليشيا الكردية المدعومة أميركياً انتشارها في المنطقة. وأعلنت صباح امس «طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم» من مناطق سيطرتهم.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إن «مسلحين موالين لقوات النظام السوري عبروا الاثنين نهر الفرات باتجاه مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية واشتبكوا معها».

وتضم المجموعات التي عبرت الفرات، وفق عبدالرحمن، مقاتلين عربا محليين ممن خاضوا المواجهات قبل أسابيع وانسحبوا لاحقاً إلى مناطق سيطرة النظام. وأسفرت المواجهات التي استمرت حتى فجر الثلاثاء عن مقتل 21 عنصراً من المسلحين وثلاثة من «قسد» وسيدة. وأصيب كذلك 42 آخرون بجروح.

