روسيا: لا خيار سوى «الصراع المباشر» مع «الناتو»

عربيات ودوليات

موسكو - كييف - الوكالات: موسكو - الوكالات: صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن الأحداث الأخيرة المحيطة بروسيا تترك لها خيارات أقل فأقل باستثناء الصراع المباشر مع «الناتو» الذي تحول إلى كتلة فاشية بشكل علني.

جاء ذلك فيما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق «تليغرام»، حيث كتب «يبدو أنه لم يعد لروسيا من خيار سوى الصراع المباشر مع حلف «الناتو» على الأرض، والذي تحول إلى كتلة فاشية علنية مثل محور هتلر، وإن كان بحجم أكبر. نحن مستعدون، على الرغم من أن النتيجة سيتم تحقيقها بتكلفة أكبر بكثير للبشرية كما كان عليه الوضع في عام 1945».

وكان البرلمان الكندي قد وجه دعوة إلى ياروسلاف هونكا (98 عاما) لحضور اجتماع على شرف زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم 22 سبتمبر والذي قدمه رئيس مجلس العموم، وسط تصفيق الجمهور باعتباره «محاربا» من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية. وقال موقع قناة «روسيا اليوم» الإخبارية ان هونكا كان عضوا سابقا في فرقة المتطوعين «غاليسيا» التابعة لقوات الأمن الخاصة النازية «إس إس».

في غضون ذلك نفذت روسيا امس 124 غارة على بلدات تقع على خط المواجهة في منطقة زاباروجيا الأوكرانية وتوعدت بإحراق دبابات «أبرامز» الأميركية التي تسلمت أوكرانيا أول دفعة منها. وتوعد الكرملين امس بأن دبابات «أبرامز» الأميركية التي تم تسليمها إلى كييف «ستحترق» مؤكدا أن وصولها إلى ساحة المعركة «لن يغير ميزان القوى» بين الجيشين الروسي والأوكراني.

و قال الجيش الأوكراني في بيان إنه خاض 25 اشتباكا مسلحا مع القوات الروسية على جبهات القتال موضحا أن نحو 150 بلدة أوكرانية كانت في مرمى النيران. فيما اعلنت الإدارة العسكرية في إقليم أوديسا إن روسيا هاجمت بالصواريخ ميناء إسماعيل على نهر الدانوب فجر امس بواسطة مسيرات مفخخة الأمر الذي أوقع أضرارا جسيمة في الميناء.

على صعيد متصل ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتله في صور وزعتها وزارة الدفاع الروسية امس. ظهر سوكولوف في رابط الفيديو بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وفي مقطع فيديو مدته ثماني دقائق ووزعته الوزارة في وقت لاحق، ظهر سوكولوف على الشاشة مرات عدة دون أن يتكلم.

