واشنطن: «قره باغ» كشفت أن روسيا شريك «لا يعتمد عليه»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا أظهرت أنها شريك لا يمكن الاعتماد عليه بعدما حملت أرمينيا موسكو مسؤولية الفشل في منع سيطرة القوات الأذربيجانية على ناغورني قره باغ.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين «أظهرت روسيا أنه لا يمكن الاعتماد عليها كشريك أمني».وانتقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان موسكو الأحد لرفضها التدخل في النزاع الذي انتهى بموافقة الانفصاليين المدعومين من أرمينيا على إلقاء سلاحهم. وصفت روسيا تصريحاته بأنها غير مقبولة ورأت أن أرمينيا تسعى لقطع العلاقات.

وأكدت الولايات المتحدة أنها تدعم مطالب أرمينيا في الأمم المتحدة بتشكيل فريق يتحقق من طريقة تعامل أذربيجان مع الأرمن. وقال ميلر «نعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك بعثة دولية توفر الشفافية والتطمينات والثقة لسكان ناغورني قره باغ والمجتمع الدولي بأن حقوقهم وأمنهم سيكفلان بما يتوافق مع التصريحات العلنية الصادرة عن أذربيجان».

وفي اجتماع عقده مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في ناخيتشيفان، أشاد الرئيس التركي رجب إردوغان بـ«النجاح التاريخي» الذي حققته باكو. ولدى سؤاله عن زيارة إردوغان إلى أذربيجان، قال ميلر «نأمل بأن يلعب جميع حلفائنا وشركائنا دوراً بناء في التوصل إلى اتفاق دائم بما في ذلك تركيا بالتأكيد».

