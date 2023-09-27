الخارجية الأميركية رفضت طلب وزير الخارجية الإيراني زيارة واشنطن

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت الولايات المتحدة انها رفضت طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن الأسبوع الماضي مشيرة إلى هواجس متصلة بسجل إيران، بما في ذلك اعتقال مواطنين أميركيين. وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سعى لزيارة قسم رعاية المصالح القنصلية لإيران بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الجانب الإيراني «تقدم بذاك الطلب وقد رفضته وزارة الخارجية» وتابع «نحن ملزمون السماح لمسؤولين إيرانيين وغيرهم من مسؤولي حكومات أجنبية بالسفر إلى نيويورك لأعمال على صلة بالأمم المتحدة. لكننا غير ملزمين السماح لهم بالسفر إلى واشنطن». وأضاف «نظرا إلى احتجاز إيران تعسفيا مواطنين أميركيين، ونظرا لرعاية إيران للإرهاب، لم نعتقد أنه من المناسب أو من الضروري في هذه الحالة تلبية هذا الطلب».