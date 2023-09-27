ريال للعودة إلى الانتصارت أمام لاس بالماس

دوليه

يسعى ريال مدريد الى وضع خسارة الأحد على أرض جاره أتلتيكو مدريد 1-3 خلفه سريعاً من أجل عدم السماح لغريمه برشلونة حامل اللقب بالابتعاد عنه في صدارة الدوري الإسباني ، وذلك حين يستضيف لاس بالماس اليوم في المرحلة السابعة التي تشكل «فرصة للقيام بالأمور بشكل أفضل». ومني فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الأحد بهزيمته الأولى لهذا الموسم على يد جاره أتلتيكو في لقاء خسره النادي الملكي تكتيكياً أمام رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني الذين استحقوا النقاط الثلاث.

ونتيجة هذه الهزيمة، تراجع ريال الى المركز الثالث بفارق نقطة عن برشلونة وجاره الكاتالوني جيرونا الذي يقدم بداية موسم استثنائية، بعد فوزه بخمس من مبارياته الست وتعادله في الأخرى. وقد يجد ريال نفسه متخلفاً بفارق أربع نقاط عن برشلونة بما أن الأخير يلعب قبله على أرض ريال مايوركا الذي خسر مواجهاته الـ11 الأخيرة مع العملاق الكاتالوني ولم يذق طعم الفوز على الأخير منذ 17 مايو 2009 (2-1).

ولم يهرب أنشيلوتي من مسؤوليته في هزيمة الأحد، مقراً «لم نبدأ بشكل جيد. لم ندافع بشكل جيد، وكنا هشين في منطقتنا ولم نكن أقوياء. عندما تقدموا 2-0، لعبوا المباراة التي أرادوا لعبها، ودافعوا بشكل جيد للغاية وبحثوا عن انتقالات سريعة. قاموا بعمل أفضل منا». وأضاف: «لقد تغيّرت الخطة لأننا بدأنا مع 4-4-2، مع (الكرواتي لوكا) مودريتش في قلب وسط الملعب و(الإنكليزي جود) بيلينغهام و(البرازيلي) رودريغو كمهاجمين. لم يلعب خوسيلو لأني أردت السيطرة بشكل أكبر على الكرة مع وجود لاعب خط وسط آخر. لم يتغير مركز بيلينغهام في الهجوم».

وكان من المتوقع أن يشارك البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من الإصابة، لكنه غاب عن اللقاء في اللحظات الأخيرة بسبب المرض. وأقر الإيطالي أنه «افتقرنا الى شيء من الفعالية حتى الآن، لكننا فزنا في ست مباريات (إحداها في دوري الأبطال على أونيون برلين الالماني 1-0) بتسجيل الأهداف. ربما كان بإمكاني فعل الأمور بشكل أفضل. هذا واضح جداً. عندما لا يقوم الفريق بما عليه القيام به، فهذه مسؤوليتي. لكن لا مشكلة».

واعتبر «أنها هزيمة لكنها أيضاً فرصة للقيام بالأمور بشكل أفضل. نشعر بالحزن والغضب، كما هو الحال دائماً عندما نخسر. لكن حتى الآن قدمنا أداءً جيداً للغاية ونواصل العمل بشكل جيد». وستكون الفرصة قائمة الأربعاء (اليوم) للقيام بعمل أفضل ضد لاس بالماس الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في المراحل الست الأولى ولم يذق طعم الفوز على العملاق الملكي على صعيد الدوري منذ أكتوبر 2001 حين خرج منتصراً على أرضه 4-2، فيما لم يسبق له أن عاد منتصراً من مدريد في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

وبعد استضافته لاس بالماس، ينتقل ريال الى كاتالونيا السبت المقبل لمواجهة صعبة مع مفاجأة الموسم جيرونا الذي يحل اليوم ضيفاً على فياريال، قبل أن يسافر أنشيلوتي الى إيطاليا لمواجهته فريقه السابق نابولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

