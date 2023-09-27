سيتي يلتقي نيوكاسل في «كأس الرابطة»

دوليه

يبدأ كبار البريميرليغ أبرزهم مانشستر سيتي بطل الدوري وأوروبا وأرسنال وليفربول غمار المنافسة على لقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة اليوم بخوضهم الدور الثالث. وفضلا عن سيتي وأرسنال وليفربول، يبدأ كل من نيوكاسل، الوصيف، وبرايتون وأستون فيلا ووست هام يونايتد مشواره في المسابقة. وشاركت الأندية الـ12 الأخرى للبريميرليغ اعتبارا من الدور الثاني، وبقي منها تسعة فقط هي ولفرهامبتون وكريستال بالاس ولوتون تاون وبورنموث وبرنتفورد وإيفرتون وبيرنلي وتشلسي وفولهام، فيما خرج كل من توتنهام ونوتنغهام فوريست وشيفيلد يونايتد خاليي الوفاض. وتبرز قمة نيوكاسل ومانشستر سيتي اليوم في ختام مباريات الدور الثالث. وضرب نيوكاسل بقوة في مباراته الاخيرة في الدوري عندما سحق مضيفه شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف نظيفة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام مانشستر سيتي الذي يغرد خارج السرب في الدوري حيث يتصدر بالعلامة الكاملة في ست مراحل. والتقى الفريقان في 19 أغسطس الماضي في المرحلة الثانية من الدوري وفاز سيتي بصعوبة 1-0. ويخوض ليفربول، المطارد المباشر لسيتي في الدوري، اختباراً سهلاً نسبياً أمام ليستر سيتي من التشامبيونشيب (المستوى الثاني)، ساعياً الى فوزه السابع توالياً في مختلف المسابقات. ويحلّ أرسنال ضيفاً على جاره برنتفورد المتواضع في مهمة في المتناول بالنظر الى النتائج المخيبة لأصحاب الأرض الذين لم يتذوقوا طعم الانتصارات في مبارياتهم الأربع الأخيرة. وسيحاول رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا استعادة التوازن بعد التعادل المخيب أمام الجار اللندني الآخر توتنهام 2-2 في الدوري بعدما تقدموا مرتين. وتبرز أيضا قمة تشلسي المتراجع أداءا ونتائج في الدوري أمام ضيفه المتألق برايتون ثالث البريميرليغ. ويحتل رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المركز الرابع عشر بفوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم آخرها على أرضهم أمام أستون فيلا 0-1، علما أنهم لم يحققوا الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة. ويلتقي أستون فيلا مع إيفرتون في مواجهة لا تخلو من أهمية. ويلتقي بورنموث مع ستوك سيتي (المستوى الثاني)، وفولهام مع نوريتش سيتي (المستوى الثاني)، ويحل وست هام يونايتد ضيفا على لينكولن سيتي (المستوى الثالث).