إنتر لمواصلة البداية المثالية

دوليه

يمني إنتر النفس بمواصلة بدايته المثالية للموسم الجديد من الدوري الإيطالي حين يستضيف ساسوولو اليوم في المرحلة السادسة، فيما يبحث نابولي حامل اللقب عن الحلول بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي غارسيا الذي يجد نفسه تحت ضغط هائل.

ويقدم إنتر بداية رائعة للموسم لم يعكرها سوى الاكتفاء بالتعادل مع مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1-1 في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا، ما خوله التربع على صدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن جاره ميلان بعد فوزه بمبارياته الخمس الأولى، مسجلاً فيها 14 هدفاً فيما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

وشدد فيديريكو دي ماركو الذي سجل هدف المباراة الوحيد الرائع على أرض إمبولي الأحد، على أن ما يقدمه إنتر في بداية الموسم «رسالة الى الفرق الأخرى»، فيما كان المدرب سيموني إينزاغي راضياً عما شاهده من فريقه بالقول «انتظرنا حتى الشوط الثاني لنأخذ الأسبقية، لكننا تعاملنا مع المباراة بشكل جيد والمقاربة كانت جيدة».

وأضاف «لقد تحلينا بالصبر ولعبنا بشكل جيد حقاً. لقد خلقنا الكثير من الفرص ولم نتمكن من استغلال واحدة، ثم في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول تراجعنا قليلاً. لكننا قاربنا الشوط الثاني بالطريقة الصحيحة وهدف ديماركو ساعدنا على ذلك».

