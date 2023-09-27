روما يريد سانشو

دوليه

قالت صحيفة ميرور البريطانية أن المدرب جوزيه مورينيو قد يصبح وسيلة إنقاذ اللاعب جادون سانشو من أزمته الحالية مع مان يونايتد. وذكرت الصحيفة أنه في ظل عدم وجود أي بوادر لحل أزمة الدولي الإنكليزي مع المدرب إريك تن هاغ أصبح خيار انتقال سانشو إلى روما الإيطالي مرجحاً بقوة. وأضافت أن مورينيو أبدى اهتمامه بالتعاقد مع جناح يونايتد، مبينة أن عدداً من زملاء اللاعب حاولوا إقناعه بالاعتذار للمدرب الهولندي ولكن دون جدوى. وتابعت: «الثلاثي الإنكليزي ماركوس راشفورد وهاري ماغواير ولوك شو أبرز اللاعبين الذين يعتقدون أن سانشو يجب أن يخفف من موقفه ويقبل التنازلات، بينما يرى تن هاغ أن اللاعب يتسبب في نشر الأجواء السلبية داخل الفريق». واختتمت بأن «سبيشيال ون» يضغط على إدارة روما للتحرك في فترة الانتقالات الشتوية وضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً والاستفادة من أزمته مع ناديه الإنكليزي.

