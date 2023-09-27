ليفربول يمدّد عقد تسيميكاس

دوليه

مدّد المدافع اليوناني الدولي كوستاس تسيميكاس عقده مع ليفربول لفترة طويلة الامد، حسب ما أعلن أول من امس النادي الانكليزي. وكان تسيميكاس انضم الى «ريدز» لمدة خمس سنوات قادمًا من أولمبياكوس عام 2020، علمًا أنّ مدة العقد الجديد لم يُكشف عنها. وقال تسيميكاس لموقع ليفربول الرسمي: «أشعر بسعادة بالغة لوجودي هنا لتمديد عقدي. أشعر أن كل التضحيات التي قمت بها والأشياء الأخرى، والعمل الذي قمت به، كل شيء يؤتي ثماره».

وأضاف: «لكن هذا يبقيني متحفزًا تمامًا لما سيأتي. كما قلت في العديد من المقابلات، هذا الفريق لديه الكثير والكثير من الأشياء التي يتعين عليه تحقيقها وأردت أن أكون جزءًا منه منذ الدقيقة الأولى».

ويُعد الدولي اليوناني الخيار الاول خلف الظهير الايسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون في ليفربول، وقد خاض 63 مباراة بقميص النادي الانكليزي صنع فيها 12 هدفًا منذ قدومه الى أنفيلد مقابل 13 مليون دولار اميركي. وخاض مباراة واحدة مع فريقه هذا الموسم كلاعب بديل امام بورنموث في أغسطس الماضي، كما شارك كأساسي في مباراة يوروباليغ امام نادي لاسك النمسوي.

