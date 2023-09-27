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دوليه

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يونايتد يفكر في أوبلاك


ذكرت صحيفة ترانسفير نيوز لايف البريطانية أن «مان يونايتد بدأ التفكير في التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية أو عقب نهاية الموسم على أقصى تقدير». وأوضحت الصحيفة أنه رغم تعاقد النادي الإنكليزي مع حارس المرمى أندريه أونانا قادماً من إنتر في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني، ولكن الفريق مازال يعاني في مركز حراسة المرمى. وأضافت: «الأداء الكارثي الذي قدمه حارس المرمى الكاميروني منذ بداية الموسم أصاب إدارة النادي والجهاز الفني بخيبة آمل، خاصة عقب الاستغناء عن خدمات الإسباني ديفيد دي خيا».


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