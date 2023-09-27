الكويت والعربي يواجهان السالمية وخيطان

محلية

تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران بعد توقفها قرابة الشهر بإقامة مباراتي العربي مع خيطان، والكويت مع السالمية ضمن الجولة الثالثة من المسابقة والتي تستكمل بعد غد بلقائي كاظمة مع الجهراء والفحيحيل مع القادسية، على أن تختتم الأحد بمباراة النصر مع الشباب. وبُكرت مباراتي العربي والكويت لارتباطهما بالجولة الثانية من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حيث يستضيف الأخضر النجمة اللبناني يوم 2 أكتوبر المقبل، ويستقبل الأبيض الوحدات الأردني يوم 3 من الشهر ذاته. وتنتظر الكويت متصدر الدوري الممتاز مواجهة صعبة أمام ضيفه السالمية في الساعة 09:00 مساء اليوم، في حين يبحث العربي عن انتصار يبقيه بالقرب من الصين عندما يلتقي خيطان في الساعة 06:05 مساءً على ستاد جابر الدولي.

في المباراة الأولى، يدخل الأبيض اللقاء بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولتين السابقتين بتغلبه على الجهراء 3-1 في الجولة الأولى، وعلى كاظمة 5-2 في الثانية، وظفر بـ 6 نقاط وضعته في صدارة الترتيب. وخاض الأبيض الأسبوع الماضي لقاءه الأول في كأس الاتحاد الآسيوي وتعادل فيها مع الكهرباء العراقي 0-0 في مباراة لم ترض طموح مدرب الفريق بوريس بونياك الذي يملك اليوم أسماء مميزة عدة خصوصاً في الجانب الهجومي بوجود التونسيين طه الخنيسي وياسين العامري، ومحمد دحام ويوسف ناصر وفيصل زايد وأحمد الظفيري وأحمد الزنكي، بالإضافة إلى رضا هاني والبحريني محمد مرهون. ويفتقد الكويت خدما ابراهيم كميل والمصري عمرو عبدالفتاح. في المقابل، يدخل السالمية اللقاء ولديه 3 نقاط حصدها من الفوز على النصر 3-2 في الجولة الثانية بعد الخسارة أمام العربي في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها، والمفارقة أن السالمية فاز بهدف متأخر على النصر، بعد أن خسر بالطريقة ذاتها أمام العربي في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية على ستاد جابر الدولي، يسعى العربي صاحب النقاط الأربع للفوز على خيطان بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع الشباب 1-1، وذلك بعد أن بدأ الأخضر المسابقة بانتصار ثمين على السالمية 3-2. في المقابل يحاول مواصلة نتائجه المميزة بعد أن جمع هو الآخر 4 نقاط من التعادل مع القادسية والفوز على الفحيحيل 3-0.

