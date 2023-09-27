البيدان يشيد بإنجاز الشملان

محلية

أشاد مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان بالإنجاز الآسيوي الذي حققه لاعب منتخب المبارزة يوسف الشملان بحصد الميدالية البرونزية التي تعد الأولى للكويت آسيوياً في المبارزة والأولى خلال المشاركة في النسخة الحالية للآسياد. وقال البيدان في تصريح صحافي: «بعد برونزية الشملان نتطلع لزيادة رصيد الكويت من الميداليات خلال المنافسات ورفع علم الكويت على منصات التتويج، وهذا الانجاز لم يأت من فراغ ولكن جاء نتيجة جهد بذل خلال الفترة الماضية من قبل الأجهزة الفنية والإدارية وكذلك مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمبارزة والذي نجح في الحصول على أول ميدالية آسيوية في تاريخ المبارزة الكويتية بعد التفوق الكبير على المستوى العربي والخليجي وغرب آسيا. وأضاف: «لن نتأخر في الهيئة العامة للرياضة عن دعم جميع الأندية والاتحادات الرياضية من أجل تحقيق الانجازات ورفع علم الكويت وتحقيق الرغبة السامية لقيادتنا الرشيدة في الوجود الدائم على منصات التتويج في جميع المحافل وهو ما تمثل في المشاركة في 25 لعبة والحرص على مشاركة المرأة في عدد من الألعاب كبداية للوجود الخارجي، بالإضافة إلى حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مراسم افتتاح دورة الألعاب الأسيوية. كما أن الالتقاء بالوفد الكويتي في مقر إقامة سموه كان دافعاً معنوياً قوياً للمشاركين حيث استمعنا لتوجيهاته التي ستتم ترجمتها على أرض الواقع للنهوض بالرياضة الكويتية وتحقيق المزيد من الإنجازات. واشار البيدان إلى أن الهيئة لن تتأخر في دعم الشباب الرياضي بتسخير جميع الامكانيات لدعمهم ورفع مستواهم الفني والبدني خاصة أن هناك استحقاقات مقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد لاستعادة الألقاب التي فقدت في الفترة الاخيرة».

