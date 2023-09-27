«الاسكواش» بدأ مشواره بالفوز

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بدأ منتخب للاسكواش مشواره في دورة الالعاب الآسيوية بالفوز على نيبال بنتيجة 3-0 في مسابقة الفرق بعد أن تمكن اللاعبون عبدالله المزين وعمار التميمي وعلي الرامزي من فرض سيطرتهم على المباراة من بدايتها وفرض أسلوبه في اللعب والتحكم بسير المباراة.

وقال رئيس الاتحاد وليد الصميعي ان منافسات المجموعة لن تكون سهلة لوجود منتخبات قوية تسعى للتأهل الى الدور النصف النهائي مؤكدا ثقته باللاعبين من أجل تقديم أفضل المستويات الفنية في الدورة للظهور بالصورة التي تعكس مدى تطور لعبة الاسكواش في الكويت وتحقيق النتائج الايجابية. وتلعب الكويت في المجموعة الاولى والتي تضمن منتخبات قطر و باكستان وسنغافورة والهند الى جانب نيبال.

