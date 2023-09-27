تراجع حظوظ «السكيت»

محلية

تراجعت حظوظ رماة الكويت بعد خوض 3 جولات من أصل خمسة في تصفيات «السكيت» التي تستكمل اليوم. وحقق عبدالله الطرقي 71 طبقاً من أصل 75، ومنصور الرشيدي 69 طبقاً، وعبدالعزيز السعد 67 طبقاً، ولدى السيدات حققت إيمان الشماع 64 طبقاً، وأفراح المحمد 64 طبقاً، فاطمة الزعابي 60 طبقاً.

وفي الملاكمة، تأهل الملاكم تركي أوقذيلة إلى الدور ثمن النهائي بعد تغلبه على الملاكم الأفغاني محمد جعفري، على أن يواجه اليوم الهندي ساشين. وتعرض أبوقذيلة لاصابة في يده خلال المواجهة على ان يحدد الجهاز الطبي للمنتخب مدى تأثيرها على مشوار اللاعب في باقي المنافسات.

