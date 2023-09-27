الإمارات تمنح العرب الذهبية الأولى

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منحت الإمارات العرب أول ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية، بعد فوز لاعب الجودو ماغوميدومار ماغوميدوماروف أمس بالمركز الأول في منافسات فوق 100 كلغ.

وفاز ماغوميدومارف الروسي الاصل (22 عاماً) على متحديه الطاجيكستاني تيمور رحيموف، ليمنح الامارات اول ذهبية في تاريخها في اللعبة.

ورفعت الامارات غلتها في «الآسياد» الى 5 ميداليات جاءت جميعها في الجودو، بعد نيلها برونزيتين أمس ايضا، بفوز الروسيين الاصل آرام غريغوريان على الكوري الجنوبي هان جو- يوب في وزن تحت 90 كلغ، وظفار كوستويف على الياباني أرون فيليب وولف تحت 100 كلغ.

وكانت الامارات حققت الاحد فضية وبرونزية عبر بشيرلت خرولودوي في وزن تحت 52 كلغ وبايانمونخ نيرماندانخ في وزن تحت 66 كلغ على التوالي.

وتعتمد الامارات في منافسات الجودو على رياضيين مجنسين حيث سبق ان نالت برونزية اولمبياد ريو 2016 في وزن تحت 81 كلغ عبر المولدوفي الاصل توما سيرجيو، وبرونزية آسياد جاكرتا 2018 عبر فيكتور سكفروتوف (من أصول مولدوفية ايضاً) بفي وزن 73 كلغ.

