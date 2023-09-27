«الكرة» يحذر من التعدي على حقوق الملكية الفكرية

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أصدر اتحاد الكرة تنويهاً يحذر فيه من التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للاتحاد، مؤكداً حرصه على اتخاذ كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وجاء في التنويه الذي نشره الاتحاد على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «تأكيداً على البيانات التي اصدرها الاتحاد سابقاً، بخصوص التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للاتحاد الكويتي لكرة القدم. يؤكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على انه لا يسمح لوسائل الإعلام المرئي والمسموع، والقنوات التلفزيونية ومراسليها، والمواقع الإخبارية، والتطبيقات الالكترونية، وبرامج التواصل الاجتماعي، التي ليس لديها اذن او تصريح او ترخيص من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بنقل أو تغطية أي حدث او نشاط رياضي خاص بمسابقات الاتحاد الرياضية داخل الملعب والمدرجات، وكذلك عدم الانتهاك والتعدي على حقوق الملكية الفكرية والاعلامية والرقمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم. كما يؤكد الاتحاد بانه حريص كل الحرص على تطبيق اللوائح والانظمة بهذا الخصوص، واتخاذ جميع الاجراءات المتبعة في هذا الشأن، حفاظاً على حقوقه تجاه الغير. وعليه يرجى من الجميع الالتزام بما جاء في النظم واللوائح للاتحاد الكويتي لكرة القدم، واتباع الإجراءات الصحيحة في هذا الشأن».