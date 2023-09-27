العربي تفوق على ميرالكو في «سلة الدوحة»

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حقق العربي انتصارا مستحقا على ميرالكو الفلبيني 90-82 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس على صالة نادي الغرافة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة الدوحة الودية لكرة السلة المقامة في قطر لغاية 30 سبتمبر الحالي، وفي المجموعة ذاتها فاز الزمالك المصري على الأهلي الليبي 72-65. وفي منافسات المجموعة الأولى فاز الحكمة اللبناني على مواطنه بيروت فيرست 68-65، كما تغلب الفتح الرباطي المغربي على دجلة العراقي 92-79. وبهذا الفوز حقق الأخضر اول نقطتين ليتصدر المجموعة إلى جانب الزمالك صاحب الرصيد ذاته. ونال محترف العربي الاميركي كيندال جائزة افضل لاعب في المباراة. وكان الاخضر التقى نظيره الاهلي الليبي في وقت متأخر مساء أمس في ثاني مبارياته في البطولة، وهو سيختتم مشواره المجموعة اليوم عندما يلتقي نظيره الزمالك المصري في 06:15 مساء، فيما يلعب أيضا ميرالكو مع الأهلي الليبي.