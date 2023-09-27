الهلال والنصر إلى ثمن نهائي الكأس

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قاد البرتغالي روبن نيفيز فريقه الهلال لبلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك السعودي، بعدما سجّل هدف فريقه الوحيد في مرمى الجبلين في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل. وبعد شوط أول سلبي، تمكن الهلال من افتتاح التسجيل عندما تابع نيفيز كرة خارج منطقة الجزاء أرسلها قوية على يسار يزيد أبو ليلي (64). وسيطر الهلال على مجريات المباراة وأضاع فرصاً عدة محققة لكنه حقق الأهم وهو التأهل للدور الثاني الذي سيواجه خلاله الفائز من مباراة الخليج والعدالة. وفي الدور نفسه، لم يجد النصر صعوبة في التأهل للدور ثمن النهائي، عندما اكتسح مضيفه أحد 5-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة. وسيطر النصر على مجريات الشوط الأول ونجح في التسجيل عن طريق ركلة جزاء سجلها السنغالي ساديو مانيه (16)، وقبل صافرة نهاية هذا الشوط تمكن أحد من تعديل النتيجة عندما كسر البولندي كونراد ميشالاك، مصيدة التسلل وانفرد بالحارس ولعب الكرة ساقطة داخل المرمى (45+4). وفي الشوط الثاني عاود النصر التقدم عندما صوب العاجي سيكو فوفانا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين سالم قبوص (62) قبل أن يوسّع النصر الفارق برأسية البرازيلي تاليسكا (73) ثم يضيف هدفاً رابعاً سجله أيمن يحيى (81) وخامس سجله سامي النجعي (86).