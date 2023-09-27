الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون

دوليه

طلب الزمالك رسميا بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب والتحقيق مع حكم اللقاء أمين عمر ومنعه من إدارة أي لقاء للفريق الأبيض مستقبلا. وانتزع المقاولون العرب تعادلاً ثمينًا في الوقت القاتل من مضيفه الزمالك بنتيجة 1-1 على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية للدوري المصري. وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 83 ليسجل هدف التقدم عن طريق يوسف ابراهيم «أوباما» (83)، وعادل النتيجة للمقاولون العرب احمد علاء (90+9). وقال الزمالك في بيان رسمي: «نظرا للظلم التحكيمي الفج الذي تعرض له الفريق من الحكم غير المحايد أمين عمر الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب فإن نادي الزمالك يؤكد أنه لن يلتزم الصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق وخسارته نقطتين عن عمد في مشواره بالمسابقة». وأضاف: «تم إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية حتى تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المسابقة مسؤوليتها للحفاظ على حقوق الأندية وتحميهم من أي ظلم يقع عليهم».