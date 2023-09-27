loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون


طلب الزمالك رسميا بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب والتحقيق مع حكم اللقاء أمين عمر ومنعه من إدارة أي لقاء للفريق الأبيض مستقبلا. وانتزع المقاولون العرب تعادلاً ثمينًا في الوقت القاتل من مضيفه الزمالك بنتيجة 1-1 على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية للدوري المصري. وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 83 ليسجل هدف التقدم عن طريق يوسف ابراهيم «أوباما» (83)، وعادل النتيجة للمقاولون العرب احمد علاء (90+9). وقال الزمالك في بيان رسمي: «نظرا للظلم التحكيمي الفج الذي تعرض له الفريق من الحكم غير المحايد أمين عمر الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب فإن نادي الزمالك يؤكد أنه لن يلتزم الصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق وخسارته نقطتين عن عمد في مشواره بالمسابقة». وأضاف: «تم إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية حتى تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المسابقة مسؤوليتها للحفاظ على حقوق الأندية وتحميهم من أي ظلم يقع عليهم».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة