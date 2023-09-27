هايف والحسابات الخاطئة

الاخيرة

من حق النائب المحترم محمد هايف التعبير عن مواقفه السياسية في الشأنين الداخلي والخارجي فهو رجل سياسة، وممثل لشريحة معتبرة انتخبته في دائرته الانتخابية ليكون ممثلا للأمة في البرلمان.

ولكن أن يخرج النائب محمد هايف بطريقة غير معهودة عليه – كما أعرفه - بتصريح من إسطنبول مشاركاً في المؤتمر الخامس عشر الدولي لمجلس الشورى الوطني لتركستان الشرقية بناء على دعوة منهم في وقت يتواجد فيه سمو ولي العهد في الصين لتعزيز العلاقات الكويتية - الصينية بما يخدم المصالح الكويتية العليا فهنا نكون أمام حسابات سياسية خاطئة ارتكبها النائب المحترم.

الصين هي القوة السياسية والاقتصادية القادمة في العالم، والدول خاصة النامية تتصارع وتتسابق لكي ترتبط معها بعلاقات وثيقة تحقق لها التوازن الدولي بين القطبين الأميركي والروسي.

أن تنجح الكويت بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد - حفظهما الله - في إحداث مثل هذا التقارب وتوقيع اتفاقيات اقتصادية عدة أمر يصب في مصلحة الكويت العليا أولاً والصين ثانياً.

هذا النجاح لا شك يقلق الكثيرين خارجيا على رأسهم الأميركان وغيرهم وداخليا.

إن الخطأ في الحسابات السياسية وسوء تقدير الموقف يسهمان بمنح فرصة للأطراف المتضررة داخليا وخارجيا من تكوين هذه العلاقات في استخدام هذا الموقف الناتج عن حسابات سياسية خاطئة لضرب هذه العلاقة أو على الأقل لإضعافها.

نعم الأخ محمد هايف لا يمثل الحكومة ونحن بلد ديموقراطي من حق أي شخص أن يبين موقفه من القضايا المحلية والدولية، ولكن من حق الدولة ومصالحها العليا التي أقسم النائب محمد هايف وبقية الأعضاء في المحافظة عليها وفقا للمادة 91 من الدستور أن تكون حساباتهم السياسية موزونة، ومواقفهم مدروسة، بما لا يعرض مصالح البلد العليا للاهتزاز، أو يظهرها بمظهر التناقض والاضطراب.

نأمل أن يكون هذا الموقف قد جاء نتيجة خطأ في التقدير لا أن تكون الدعوة والترتيب لها جاءا لهدف مقصود أبعد مما كان يتصوره النائب المحترم.

