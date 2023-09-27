شعوبنا ليسوا أطفالاً قاصرين!

الاخيرة

ثارت قبل سنوات ضجة ولجة من قبل بعض المحافظين ضد الفضائيات، وأفتى بعضهم بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فوقه «دش»، إلا أن نفس من أفتوا أصبحوا أكثر الناس ظهوراً على الفضائيات نفسها صاحبة «الدشات» - التي ادعوا أنها مفسدة للأخلاق - بسبب الدولارات الخضراء التي دُفعت لهم لتقديم برامجهم، ومثل ذلك التحذير الشديد وتحريم استخدام الكمبيوترات والهواتف الذكية والإنترنت والسوشيال ميديا، كونها كذلك تفسد أخلاق مستخدميها، ليصبح المحذرون أنفسهم هم أصحاب أكثر المواقع مشاهدة على نفس ما حذروا منه.

***

تمادى أحد شيوخ الدين إبان محاربة الفضائيات لحد لا يُقبل عندما أفتى بأنه على الآباء ألا يخطبوا لأبنائهم فتيات فوق منازلهن «دش» (ما ذنب البنت والقرار ليس قرارها) ما حدث لاحقاً أنه ظهر على إحدى الفضائيات ومعه ابنته - حفظها الله- والتي عرَّفها للمشاهدين بأنها مذيعة في إحدى الفضائيات ولم نسمع منه اعتذاراً واعترافاً بخطأ موقفه السابق الذي لربما تسبب بحرمان فتيات من الزواج لأن فوق بيوتهن... «دشات»!

***

آخر محطة:

السؤال: هل شعوبنا مختلفة عن الشعوب الأخرى الشركاء لنا على كوكب الأرض، والذين يبلغ عددهم 8 مليارات ممن لا تفسد الكتب أو الفضائيات أو الأفلام السينمائية - وآخرهم فيلم الأطفال «باربي» - أخلاقهم، كون لديهم عقول راجحة تفصلهم عن المخلوقات الأخرى، وتجعلهم يميزون بين الصح والخطأ، الواقع والخيال، الرواية والحقيقة، ويؤمنون بحق الإنسان الناضج بالاختيار «The Right To Choose»، هل نحن بحق دون شعوب الأرض قابلون بالفطرة للفساد الأخلاقي الشديد بسبب كتاب أو فيلم أو صورة أو حتى كاريكاتير؟! لست أدري!

