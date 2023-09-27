منتدى الإعلام العربي الـ21 يعلن د. محمد الرميحي «شخصية العام»

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دبي- «كونا»: أعلن منتدى الإعلام العربي أمس اختيار الإعلامي والأكاديمي الكويتي د.محمد الرميحي «شخصية العام الإعلامية» جاء ذلك في حفل انطلاق أعمال الدورة الـ21 للمنتدى المقام تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكتاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.

وشهد افتتاح المنتدى حفل توزيع جوائز الإعلام العربي وتكريم الفائزين وأبرزهم د.الرميحي وهو أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الكويت. وأعرب الرميحي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب تكريمه عن سعادته بهذه الجائزة واختياره شخصية العام الإعلامية من منتدى الإعلام العربي مهديا إياها إلى كل الإعلاميين الكويتيين «الذين بذلوا جهودا كبيرة ولفترة طويلة في العمل الإعلامي الكويتي المميز والمعروف بأنه سباق دائما وإعلام حر ومتطور». كما عبر عن الشكر لحكومة دبي وعلى رأسها الشيخ محمد بن راشد وللجنة التحكيم الخاصة بالجائزة على الاختيار لافتا إلى حرصه على المشاركة في أعمال المنتدى في دبي ومواكبته منذ كان يسمى (جائزة الصحافة العربية) قائلا «تشرفت هذا العام بأن تم تكريمي وتسميتي شخصية العام الإعلامية». وأعرب عن امتنانه لكسب هذا الانجاز لأنه «يأتي تكريما من زملاء إلى زميل لهم وهذا شيء جميل علاوة على أن فكرة المنتدى بحد ذاتها فكرة متميزة ورائدة»، مشيرا إلى الجهود الخليجية التي تبذلها دول مجلس التعاون في المجال الإعلامي ومناقشة أهمية دور الإعلام والثقافة باعتبارهما قاطرة للتنمية وهما القوة الناعمة ضمن الشراكة الخليجية. ونوه بالفكرة الرائدة لإقامة المنتدى التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد وتطورت لتصبح ما هي عليه الآن من منتدى كبير يضم مجموعة من الإعلاميين والمتخصصين والباحثين يجتمعون كل عام لتبادل وجهات النظر والتباحث في حلقات إعلامية حول موضوعات الإعلام بجميع تخصصاته.

