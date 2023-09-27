تقليص للجهاز الإداري.. تنحيف ودمج

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار» ان قطار تقليص الجهاز الاداري سيبدأ في التحرك قريباً عبر دمج موسع لا يضر بالاطار التنموي العام،و ذلك في اطار الاصلاحات المستهدفة التي أعلن عنها سابقاً، بما يصب في اتجاه ترشيد النفقات ووقف الهدر. وبينت ان اعادة الهيكلة من شأنها تقليص الدورة المستندية وتسريع وتيرة انجاز الأعمال، فكثرة الجهات المتشابهة في الاختصاص تعني المزيد من الروتين والتعقيد بما لا يخدم توجهات جذب المستثمر الاجنبي. وذكرت المصادر ان العملية ستشمل تقليص الادارات داخل الوزارات والجهات المستقلة، فضلا عن التحرك نحو دمج جميع الجهات الرقابية تحت مظلة ديوان المحاسبة، ودراسة دمج الاستثمار الأجنبي مع هيئة الشراكة والتخصيص تحت مظلة واحدة، ودراسات لعمليات دمج في القطاع النفطي، مع الاستغناء عن عدد من الهيئات غير ذات الجدوى لتدمج مع الوزارات التابعة لها والتي يمكنها انجاز نفس المهام. وقالت ان نسب البطالة المقنعة بين موظفي الحكومة تزداد بوجود كم كبير من الموظفين في العديد من الادارات، كما ان تراجع مستويات الانجاز في العديد من المشاريع التنموية سببه الرئيس الارهاق والتسويف والتشابك بين جهات الدولة المختلفة. وقدرت المصادر الهدر السنوي بسبب التوسع في الهيكل الاداري الحكومي، بمئات الملايين، وهو ما يناقض توجهات برنامج العمل الحكومي الذي يستهدف ترشيد النفقات وتقليصها. وقالت ان تعدد الجهات الرقابية من بين المعوقات التي تواجه الكثير من الشركات، حيث ان توحيد تلك الجهات في جهة واحدة بات أمراً ضرورياً وملحاً في ظل الحاجة لتوفير الوقت والجهد أمام الراغبين في العمل.

ولفتت أنه يمكن تقليص عدد موظفي الحكومة، شرط توافر بديل أفضل للمواطنين في القطاع الخاص واتاحة الفرص أمامهم ليكونوا مساهمين فاعلين في الشركات.

