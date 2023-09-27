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مال وأعمال

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«الفيدرالي» يتوقع رفع الفائدة


توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابولس، نيل كاشكاري، أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة إضافية العام الحالي، ومن ثم إبقاؤها مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم إذا كان الاقتصاد أقوى من المتوقع.
وأضاف كاشكاري، أنه وزملاءه تفاجؤوا بمرونة الاقتصاد الأميركي، مشددا على الالتزام بخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2%.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 سنة.
ويقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 60% - وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات بلومبرغ إيكونوميكس التي تشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد في ركود هذا العام.


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