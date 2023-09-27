العالم ليس جاهزاً لفائدة %7

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس» جيمي ديمون، في مقابلة مع صحيفة «Times of India»، ان العالم قد لا يكون جاهزا ومستعداً لأسعار فائدة أميركية قد تصل الى 7% مع ركود تضخمي.

وتوقع ديمون، ان هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم وأن انتقال الفائدة من مستويات 5% الى 7% سيكون مؤلما للاقتصاد أكثر من الانتقال من 3% الى 5%.

وأضاف أنه في حال وصول الفائدة الى 7% فهذا سيحمل معه عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين.

ويقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 60% - وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات بلومبرغ ايكونوميكس التي تشير الى امكانية دخول الاقتصاد في ركود هذا العام.

