العالم ليس جاهزاً لفائدة %7

قال الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس» جيمي ديمون، في مقابلة مع صحيفة «Times of India»، ان العالم قد لا يكون جاهزا ومستعداً لأسعار فائدة أميركية قد تصل الى 7% مع ركود تضخمي.
وتوقع ديمون، ان هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم وأن انتقال الفائدة من مستويات 5% الى 7% سيكون مؤلما للاقتصاد أكثر من الانتقال من 3% الى 5%.
وأضاف أنه في حال وصول الفائدة الى 7% فهذا سيحمل معه عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين.
ويقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 60% - وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات بلومبرغ ايكونوميكس التي تشير الى امكانية دخول الاقتصاد في ركود هذا العام.