معركة أوروبية - صينية بقيمة 900 مليار دولار

مال وأعمال

يتشكل النهج الجديد الأكثر صرامة للاتحاد الأوروبي تجاه الصين من خلال المخاوف الفرنسية من ان الممارسات التجارية لبكين بدأت تشكل تهديداً خطيراً للصناعات الأساسية. وقد لعبت الحكومة في باريس دورا رئيسيا في دفع التحول السياسي، معتقدة ان التقاعس عن العمل الآن من شأنه ان يضع اقتصاد الكتلة على طريق الضرر طويل الأجل، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ» عن مسؤولين، واطلعت عليه «العربية. نت». وأشار المسؤولون الى كارثة صناعة الطاقة الشمسية قبل عقد من الزمن، عندما دمرت الواردات الرخيصة من الصين الانتاج الأوروبي. وقال أحد المسؤولين ان صناعة السيارات في أوروبا من المحتمل ان تكون معرضة للخطر بنفس الطريقة، وبالتالي يواجه الاتحاد الأوروبي خياراً ثنائياً: إما تأكيد قوته وإما الخضوع للصين.