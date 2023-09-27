عائدات السندات الأميركية عند ذروتها

مال وأعمال

سجلت عائدات سندات الخزانة الأميركية ذروة لم تسجلها منذ الاضطرابات الأولية للأزمة المالية العالمية 2007-2008، أمس الثلاثاء، نظراً لأن مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أثارت تقلبات الأصول الخطرة عالمياً ودفعت الدولار لأعلى مستوياته في 10 أشهر. وتراجعت الأسهم الآسيوية والأوروبية مع توقعات بأن تحذو الأسهم الأميركية حذوها، كما انخفضت أسعار النفط الخام على خلفية تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً التي دفعت منحنى عائدات السندات الأميركية للارتفاع. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.556%، ما يعد أعلى مستوياتها في 16 عاماً، إلى جانب سلسلة ضخمة من مزادات الخزانة الأميركية الأسبوع الحالي، والمخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية، ما تعد عوامل زادت من حدة المزاج المتقلب بالأسواق.