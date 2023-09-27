«KIB»: 1 أكتوبر آخر موعد للإيداع لدخول سحب «الدروازة»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أن 1 أكتوبر هو آخر موعد لفتح حساب الدروازة والإيداع فيه لدخول السحب الشهري لشهر نوفمبر للحصول على فرصة ربح بجوائز بقيمة 20,000 د.ك لـ11 رابحاً، مشجّعاً عملاءه كافة الحاليين والمحتملين على فتح أو إيداع المزيد في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب نوفمبر الذي سيتم تنظيمه بحضور ممثلين عن KIB ووزارة التجارة والصناعة.

وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات والتحول الرقمي والابتكار: نشجع الجميع على المبادرة اليوم بفتح أو الإيداع في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب نوفمبر، حيث يتم احتساب فرصة واحدة مقابل كل 1 د.ك يتم شهرا كاملا في الحساب، وتحتسب الفرصة حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب. كما نود أن نذكر عملاءنا بأن فرصهم بالربح في السحب على الجوائز يزداد بزيادة الايداعات. أما بالنسبة لعملائنا المستقبليين، فنحن ندعوهم لفتح حساب الدروازة من خلال زيارة الفروع أو من خلال تطبيق KIB والاستفادة من أفضل حساب جوائز في الكويت.

كما أشار علي الصانع إلى مواصلة KIB التزامه تلبية توقّعات عملائه، وذلك من خلال عروض الجوائز المصمّمة خصيصاّ لهم، وتوفير منتجات مصرفية مبتكرة، إلى جانب إطلاق الحملات الفريدة من نوعها والتي تعتبر قيمة مضافة إلى أسلوب حياتهم، تماشياً مع شعار KIB الأساسي بنك للحياة.

ويتوّج حساب الدروازة كل شهر 11 رابحاً من عملائه، إذ يحصل الفائز الأول على جائزة بقيمة 10,000 د.ك، بينما يربح 10 رابحين لكل منهم 1,000 د.ك. ويعلن البنك أسماء الفائزين في السحب الشهري على موقعه الإلكتروني وفي قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الصحف الرسمية، ويتم إيداع الجوائز النقدية في حسابات الدروازة لكل عميل رابح خلال يومي عمل من تاريخ الإعلان. ويمكن لعملاء KIB الانضمام إلى سحوبات الدروازة القادمة بمنتهى السهولة، وذلك عبر فتح حساب في أي وقت ومن أي مكان، على أن يكون الحد الأدنى لفتح الحساب 100 دينار كويتي غير قابلة للسحب إلا عند إغلاق الحساب.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدروازة يعتبر حساب التوفير الأقوى من نوعه في القطاع المصرفي من حيث العائد السنوي المتوّقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول ثلاثة أشهر من فتح الحساب، ويتوقّع وصولها لغاية 1% بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى. علماً بأن العوائد تودع تلقائياً في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر.

كما يتميز حساب الدروازة بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماده من قبل الهيئة الشرعية في KIB، إضافة إلى أنه مدعوم بمجموعة من المزايا الحصرية، مثل سهولة فتح الحساب، إذ لا يشترط تحويل الراتب، وإمكانية فتح الحساب من بُعد ومن دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق KIB أونلاين عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية KIB موبايل. إضافة إلى إصدار بطاقة السحب الآلي الخاصة بالحساب بشكل فوري للعملاء، مع حد سحب يومي لغاية 2,000 د.ك، مع إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية مقابل ضمان مالي على هذا الحساب.

ويمكن لعملاء KIB الحاليين والمستقبليين المهتمّين بمعرفة المزيد عن حساب الدروازة زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.KIB.com.kw أو التواصل عبر أي من قنوات KIB على مواقع التواصل الاجتماعي.

