«بوبيان»: 45 فائزاً من حاملي البطاقات الائتمانية والدفع المسبق في حملته الصيفية

مال وأعمال

بالتزامن مع اختتام حملته الصيفية، أعلن بنك بوبيان عن أسماء عملائه الفائزين من حاملي بطاقات فيزا بوبيان الائتمانية والدفع المسبق بـ 3 ملايين ميل من الخطوط الجوية الكويتية وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لتعزيز مستوى خدماته ومنتجاته المدعومة بأفضل العروض والمزايا الحصرية.

وقد أتاحت الحملة للعملاء من مستخدمي بطاقات فيزا الائتمانية والدفع المسبق الحصول على فرصة لدخول السحب مقابل مشترياتهم داخل وخارج الكويت، وتضمن السحب 3 فائزين بـ 300,000 ميل لكل منهم، و3 فائزين بـ 120,000 ميل لكل منهم، كذلك 24 فائزاً بـ60,000 ميل لكل فائز وذلك لحاملي بطاقات فيزا بوبيان الائتمانية، أما بالنسبة للعملاء من حاملي بطاقات الدفع المسبق، فقد فاز 15 عميلاً بـ 20,000 ميل.

وبهذه المناسبة قالت مدير أول – إدارة البطاقات في البنك سارة الملا نختتم بنجاح حملة أميال السفر والتي استمرت خلال الصيف ولمدة 3 شهور تضمنت 3 سحوبات وفوز 45 عميلاً.

وأضافت أن الحملة تأتي في إطار التزام بنك بوبيان على مكافأة عملائه وطرح المزيد من الحملات والعروض الحصرية لضمان حصولهم على فرص متنوعة للدخول في السحوبات في خطوة تعزز حرصنا على مشاركة أكبر عدد من عملائنا ومنحهم فرص أكثر للفوز بجوائز استثنائية تُلبي احتياجاتهم. وأوضحت أن الحملة استهدفت تطوير تجربة عملائنا والاستمتاع بالمزايا الحصرية المتوفرة من خلال المنتجات البنك، مشيرة إلى أن جميع عملائنا من حاملي بطاقات بوبيان فيزا الائتمانية والدفع المسبق قد تأهلوا لدخول السحب بعد التسجيل في الحملة من خلال المساعد الرقمي مساعد أو الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان والحصول على فرصة واحدة لكل 50 د.ك يتم انفاقها داخل الكويت، وفرصتين لكل 50 د.ك يتم انفاقها خارج الكويت او خلال التسوق عبر الانترنت.

وأشارت الملا إلى أنه بالنسبة للعملاء من مستخدمي أجهزة الدفع مثل Apple Pay, Google Pay و Samsung Pay تم منحهم 3 فرص لدخول السحب مؤكداً التزام البنك تحقيق أقصى مستوى من رضا العملاء ومنحهم أفضل العروض والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة.

