«الغرفة»: 640 مليون جنيه إسترليني التبادل التجاري مع بريطانيا

مال وأعمال

ترأس عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار الغانم وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت في لقاء الوفد البريطاني المتخصص في سوق الحلال برئاسة سفيرة بريطانيا لدى الكويت بليندا لويس، أمس، حيث أكد حرص «الغرفة» على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية مع بريطانيا في جميع المجالات ومن بينها منتجات سوق الحلال.

وأشار الغانم في تصريح، على هامش اللقاء إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالسوق الكويتي من قبل بريطانيا باعتباره من أكبر الأسواق المستوردة للحوم من بريطانيا.

وأكد الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين البلدين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي، وأضاف أن بريطانيا تعتبر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 640 مليون جنيه استرليني عام 2021، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. ولفت أن «الغرفة» تستهدف وبشكل كبير تطوير العلاقات مع جميع الوفود التي يتم عقد لقاءات لتطوير العلاقات الاقتصادية معها. متقدماً بالشكر لممثلي الجهات الحكومية الجهات المختلفة الذين حضروا اللقاء وأوضحوا الشروط الفنية والمعايير الخاصة بتصدير اللحوم إلى الكويت.

تطوير العلاقات

بدورها، أكدت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت وبريطانيا قوية ومتزايدة في مختلف المجالات، كما أن السوق الكويتي من بين الأسواق التي تهتم بريطانيا بتطوير العلاقات معها. وأعربت لويس عن سعادتها بالتعاون القائم بين الطرفين، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب البريطاني للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات، موضحةً أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو عرض بعض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في بريطانيا، وكذلك بحث إقامة بعض المشروعات التي يمكن إقامتها في كلا البلدين.

وبينت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. ريم الفليج أن الهيئة حريصة على تطبيق كافة المعايير المتبعة، فيما يخص سوق الحلال، لافتة أن سوق الحلال لا يتضمن اللحوم والدواجن فقط ولكن أي أغذية من منتجات اللحوم. وأضافت أن الشهادة الحلال الصادرة من هيئة معتمدة لدى الدول التي تستورد منها الكويت، هي مطلب أساسي وتتعامل الهيئة في هذا الأمر بمنتهى الجدية، لما يمثله سوق الحلال من أساس في الأغذية التي يتناولها مواطنو الدول الإسلامية وخاصة الكويت.

وبينت أن اللقاء تطرق للأجوبة التي استفسر عنها أعضاء الوفد البريطاني بخصوص السوق الحلال، مشيرة إلى أنه تم توضيح الإجراءات والمتطلبات الواجب استيفاءها من أجل السماح لهم بالتصدير إلى السوق الكويتي، مشددة على أن هناك معايير لا يمكن التهاون في تطبيقها.

وأوضحت أن هناك العديد من دول العالم يقومون باستيراد الأغذية في سوق الحلال، وهناك مراكز معتمدة تمنح تلك الشهادات وهي مراكز تقوم بمنح الاعتماد للمسالخ في تلك الدولة التي تتبع الاشتراطات الخاصة بسوق الحلال.

وأوضحت أنه وفق الأرقام التي ذكرها الوفد البريطاني، هناك 70% من الأغذية واللحوم التي تنتج في المملكة المتحدة تستوفي متطلبات الحلال لأن اليوم العالم كله يتجه لسوق الحلال، لأن العالم كله يتجه للغذاء الحلال وبالتالي اعتمادنا للمنشآت المانحة للشهادات الحلال في تلك الدول هو المعيار الأساسي. وقالت أن أي منتجات يمكن أن يدخل فيها ما يمكن أن يهدد منظومة الحلال يدخل من ضمنها. وحول اعتماد الكويت للدول الأخرى التي توفر اشتراطات الحلال، أشارت بأن الهيئة تدرس التوسع في قبول الدول التي توفر اشتراطات الحلال للاستيراد منها، مضيفة أن استيراد الحلال ليس شرطاً أن يكون من دولة إسلامية ولكن قد تكون دول غير إسلامية وتطبق معايير واشتراطات سوق الحلال. وأضافت أن سوق الحلال في الكويت كبير. وقالت إن «الهيئة» تستهدف ضمان سلامة الأغذية المتداولة محلياً وتلك المستوردة من الخارج، والتأكيد على مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية المعتمدة الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

سوق مهم

وبدوره، أشار مدير قطاع الحلال في مجلس تنمية الزراعة والبستنة في المملكة المتحدة د. أوال فوسيني أن بريطانيا لديها جاليات مسلمة وتحرص على تعزيز سوق الحلال لديها، مشيراً إلى أن 70% من اللحوم التي تنتج في بريطانيا تستوفي شروط الحلال.

وقال إن بريطانيا من الدول التي تحرص على تطبيق المعايير والشروط المفروضة من الدول التي يتم تصدير اللحوم إليها في جميع دول العالم ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي والكويت.

ولفت أن اللقاء يمثل فرصة جيدة لأصحاب الأعمال من الطرفين، للالتقاء واستعراض فرص التعاون المشترك، موضحاً أن الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين ضخمة ومتعددة، حيث دعا المستثمرين للعمل الجاد على تعزيز التبادل التجاري، وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، وقدم عرضاً يحتوي على نظرة عامة حول قطاع اللحوم في المملكة المتحدة، موضحاً من خلاله أن بريطانيا تعتبر ثالث أكبر مصدّر للحوم بالعالم، ومؤكداً أن سوق اللحوم البريطاني يوفر منتجات تخضع لاشتراطات الذبح الحلال وبأجود الأنواع.

وفي نهاية اللقاء شكر الغانم الحضور على مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات الاقتصادية التي دائماً ما تضيف للاقتصاد الكويتي أهمية أكبر على المستوى

الدولي. وبعد ذلك تم فتح المجال لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات الكويتية والبريطانية للتعارف ومناقشة فرص التعاون المتاحة.

