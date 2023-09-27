«الوطني» دشن أكاديميته «للتكنولوجيا»

مال وأعمال

يؤمن بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري لذلك يولي أهمية كبيرة لتوفير أفضل البرامج التدريبية التي تواكب المعايير العالمية وأكثرها تطورا للشباب الكويتي حديثي التخرج، وفي هذا الإطار استقبل البنك الدفعة الأولى من برنامج أكاديمية الوطني للتكنولوجيا.

وتعد أكاديمية الوطني للتكنولوجيا أول أكاديمية في الكويت للتكنولوجيا الرقمية وأنظمة البيانات، وتتضمن برنامجاً تدريبياً احترافياً يهدف إلى تدريب المواهب الكويتية الشابة وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي وهي تشكل أحد أفرع أكاديمية الوطني التي تأسست في عام 2008 وشهدت خلال هذه السنوات تخريج نحو 28 دفعة تضم أكثر من 190 خريجاً.

وحضر حفل استقبال المتدربين الجدد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل عبد اللطيف الحمد، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان، ورئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي. وبهذه المناسبة قالت نجلاء الصقر مديرة إدارة المواهب والتطوير في بنك الكويت الوطني: نحن فخورون بتدشين أكاديمية الوطني للتكنولوجيا، حيث تتماشى هذه المبادرة مع الطلب المتزايد على المهارات والمواهب الرقمية فمن خلال الأكاديمية نهدف إلى تنمية الجيل القادم من المهنيين الذين سيقودون الابتكار والتقدم التكنولوجي داخل البنك.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تعكس رؤية البنك واهتمامه بالمتطلبات المتسارعة للعصر الرقمي ومدى إدراكه لتنمية ورعاية المواهب من ذوي المهارات العالية في مجالات مثل نظم وأمن المعلومات، وعلوم البيانات والكمبيوتر.

وأضافت الصقر إن البنك يفخر بالتزامه الراسخ تجاه الابتكار وهو ما يؤكده الإعلان عن هذه الأكاديمية التي تشكل علامة بارزة في مواصلة هذا الالتزام الذي يدعم الكوادر الكويتية ويرعى جيلاً جديداً من المواهب الرقمية.

من جانبها قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي، إن خطوة تدشين الأكاديمية واختيارها لأفضل الكفاءات الشابة في مجالات التقنية والرقمنة، يأتي انسجاماً مع استراتيجية إدارة استقطاب المواهب التابعة للموارد البشرية للمجموعة الرامية إلى جذب أفضل المواهب لدعم مسيرة النمو الرقمي المتسارع التي ينفذها البنك.

وأضافت الكوهجي أن الأكاديمية تعمل على حصول الخريجين الجدد والأفراد ذوي الخبرة في المحالات التقنية على فرص تدريب وتطوير عالية المستوى والمساهمة بشكل فعال في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية والتكنولوجية، ودفع الكويت إلى آفاق جديدة على صعيد الابتكارات المصرفية.

