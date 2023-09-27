«جاهز- الكويت» ترعى الفعالية الاستعراضية

مال وأعمال

أعلنت شركة جاهز الدولية جاهز- الكويت، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال منصتها الالكترونية، عن رعايتها الاستعراض الموسيقي فيكم طرب: ليلة مع ميامي والذي سيأخذ الجمهور في رحلة استعراضية مميزة مع فرقة ميامي الموسيقية، وستقام الحفلات على مسرح الأرينا في الفترة من 28 سبتمبر الى 2 اكتوبر.

والجدير بالذكر أن فيكم طرب ليس حفلا غنائيا عاديا، بل عمل استعراضي بمعايير عالمية يأخذ الجمهور في رحلة بصرية وموسيقية غنية من خلال استعراض التاريخ الفني لفرقة ميامي ذائعة الصيت في الكويت والمنطقة.

وأكدت جاهز- الكويت أن رعايتها للحفل وشراكتها مع المنتج المنفذ الجابرية الحرة، هي مجرد خطوة أولى من ضمن استراتيجيتها في السوق الكويتي، تسعى من خلالها للتأكيد على اهتمامها بدعم قطاعات مختلفة، من ضمنها قطاع الترفيه في اطار سعيها الى خلق علاقة تفاعلية ما بينها وبين عملائها و جمهورها في الكويت.

ونعتقد تماما أن فيكم طرب لن يكون حدثا عاديا، ومن المؤكد أنه سيترك بصمة واضحة في المشهد الاستعراضي والفني في المنطقة.

وصرحت نور المسلم، رئيس فريق إدارة حسابات العملاء في جاهز- الكويت. لذلك كان الهدف الرئيس لنا من خلال هذه الرعاية هو التفاعل مع عملائنا والمشاركة في تقديم حدث مثير سيضع جاهز- الكويت في صدارة مقدمي خدمات التوصيل في الكويت.

وأضافت قائلة، لن نكتفي في جاهز- الكويت في رعاية هذا الحدث فقط، بل نخطط لإقامة العديد من الفعاليات على هامش فيكم طرب للمساهمة في صناعة حدث استعراضي لا ينسى، حيث سنوفر مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة، منها على سبيل المثال اتاحة تجربة خاصة للقاء وتحية أعضاء فرقة ميامي لمجموعة من عملائنا، بالإضافة الى فعاليات تصوير تعيد المشاركين الى ذكرياتهم الأولى مع فرقة ميامي.

من جانبه، صرح علي النصف الشريك المؤسس في الجابرية الحرة والمنتج المنفذ لـ (فيكم طرب : ليلة مع ميامي) سعداء جدا بمشاركة جاهز – الكويت في رعاية هذا الحدث الاستعراضي الفريد، نؤكد أن الجمهور سيحظى بتجربة فنية فريدة.

استغرق تجهيز هذا العمل سنة ونصف السنة وهو من اخراج جاسم القامس ومريم الخترش، بمشاركة كوكبة من المبدعين الكويتيين، علاوة على فريق عالمي من المتخصصين في مجال الإضاءة والموسيقى التصويرية والديكور والازياء، لنضمن صناعة تجربة فريدة تليق بتوقعات الجمهور في الكويت و المنطقة.

