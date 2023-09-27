موسكو تستضيف منتدى التصدير الرئيس «صنع في روسيا»

مال وأعمال

ستستضيف موسكو في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر أكبر منتدى دولي للتصدير في الاتحاد الروسي بعنوان صنع في روسيا. الغرض من المنتدى هو دعوة الحكومة والشركات لمناقشة التحديات المعاصرة الرئيسة والجوانب الحالية للتعاون في مجال التصدير والاستيراد، وتحليل نتائج أعمال العام، ووضع حلول عملية لتعزيز التعاون الدولي، وتحديد المجالات والاستراتيجيات الرئيسة لتطوير التعاون الدولي. التعاون كجزء من بناء هيكل عالمي جديد للتعاون التجاري.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الأحداث المخصصة للمجالات المواضيعية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي الأجنبي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتسويق والتمويل والتحليلات والتعاون الدولي. وسيجمع الحدث ممثلين عن الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم من جميع أنحاء روسيا والسلطات الحكومية والجمعيات والنقابات المتخصصة والبنوك ووسائل الإعلام التجارية والخبراء المعترف بهم والوفود الأجنبية.

سيتم أيضًا تنظيم منطقة معرض التكنولوجيا الروسية في المكان. وسيعرض المعرض المنتجات والحلول الروسية الأكثر نجاحًا، وسيعزز كفاءة برنامج B2B ويصبح منصة للترويج للعلامات التجارية المحلية المبتكرة مع حلول فريدة للجمهور الروسي والأجنبي.

قم بالتسجيل على الموقع الرسمي لمنتدى صنع في روسيا: forum.exportcenter.ru لتبقى على اطلاع على جميع الأخبار والتطورات الحالية في مجال الصادرات الروسية والنشاط الاقتصادي الأجنبي!

