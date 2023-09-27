أكاديمية «CODED» و«أجيليتي» تختتمان مبادرة «الكويت تبرمج»

مال وأعمال

تتعاون أكاديمية CODED - أول أكاديمية برمجة في الشرق الأوسط ومقرها في الكويت، مع أجيليتي وغيرها من الشركات المحلية المعروفة لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج الكويت تبرمج 2023، والخاص بالتدريب المجاني على أساسيات ولغات البرمجة الحديثة لأكثر من 1,100 طالب وطالبة بمراحل الدراسة الثانوية.

تهدف مبادرة الكويت تبرمج 2023 والمخصصة لطلبة المرحلة الثانوية والتي دخلت الآن عامها الثالث، إلى توفير المهارات الرقمية الأساسية التي تحتاجها القوى العاملة المستقبلية في البلاد من أجل بناء اقتصاد ناجح قائم على المعرفة والابتكار. وقد ركزت الدورة هذا العام على أربع مجالات معرفية متميزة وهي: تطوير مواقع الويب، برمجة البايثون، تطوير ألعاب الفيديو، وتطوير تطبيقات Flutter.

وقد تم تقسيم البرنامج التدريبي إلى ثلاث مجموعات رئيسية استقبلت أكثر من 1147 طالبا، 565 فتى و482 فتاة. وجديد هذا العام وبهدف زيادة مشاركة الفتيات، أطلقت CODED، برنامج رائدات التقنية الذي أضاف 102 مشاركة خضعن لتدريب مكثف في مجالات مختلفة، بما في ذلك: تصميم واجهة المستخدم (UI UX) وتصميم واجهة لموقع ويب أو تطبيق للهاتف المحمول؛ وورشة عمل للشركات الناشئة للتدريس حول ريادة الأعمال؛ والمرأة في مجال التكنولوجيا.

وخلال فعاليات حفل التخرج، قدمت أجيليتي جائزة أفضل مبرمجة للمتدربة المتميزة جنان فيصل، التي طورت تطبيقاً باستخدام لغة بايثون يساعد مستخدميه في العثور على الوجهات أثناء رحلاتهم والذي عززته بميزة التعرف إلى الأوامر الصوتية ليكون سهل الاستخدام.

بالمناسبة قالت هنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة أجيليتي: تهانينا لجميع المشاركين في برنامج الكويت تبرمج لهذا العام. لقد أصبحت المهارات الرقمية من أساسيات وظائف المستقبل، ونحن فخورون بتقديم الدعم وتعزيز القدرات الرقمية لـ 1147 شاباً ما يقارب الـ 50% منهم من الفتيات. أجيليتي ملتزمة بخلق الفرص لشبابنا لتحقيق النجاح، حيث ساعدت شراكتنا مع CODED في تدريب نحو 1500 شاب وشابة منذ عام 2022.

