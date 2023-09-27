تأشيرة سياحية خليجية موحدة

مال وأعمال

كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن موعد اطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي تتيح للسائح زيارة عدة دول في وقت واحد وبتأشيرة واحدة بات قريباً.

وقال الوزير في مؤتمر «مستقبل الضيافة» المقام في أبوظبي، إن نظام التأشيرات الجديد سيسمح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالسفر بحرّية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن النظام قد يُطرح «قريباً جداً».

ويتمتع مواطنو الدول الست بحرية السفر والتنقل فيما بينها من دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مرور أو دخول.

وتعود فكرة اصدار تأشيرة سياحية موحدة بين الدول الخليجية إلى أكتوبر 2015، وكانت دول الخليج العربي في صدد إصدار تأشيرة سياحية موحدة تسمح للسائح الدولي بدخول متعدد للدول الست الأعضاء في المجلس بتأشيرة موحدة وكان من المقرر إصدارها رسمياً منتصف عام 2016، لكن لظروف وأسباب متباينة أوقف المشروع.

ونقلت مجلة «هوتيليير الشرق الأوسط» عن وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي قولها، على هامش معرض سوق السفر العربي المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، «إن هناك نية لإصدار تأشيرة موحدة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضافت الصيرفي أن المناقشات جارية على المستوى الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية الحصول على هذه التأشيرة. مضيفة «نرى أن هذا سيحدث قريباً جداً، لأننا نشاهد الأشخاص الذين يأتون من الخارج يقضون وقتهم عادة في بلدان خليجية عدة بدلاً من بلد واحد».

وأشارت إلى أن البحرين استفادت من الترويج المشترك لها إلى جانب الإمارات والسعودية، فقد استهدفنا 8.3 ملايين سائح عام 2022، لكننا وصلنا إلى 9.9 ملايين سائح، لأننا شاركنا بالترويج للسياحة في بلادنا بجانب الأسواق الخليجية».

