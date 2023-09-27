تجمُّع عالمي للاحتفاء بيوم السياحة العالمي في السعودية

مال وأعمال

يحتفي أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة في العاصمة السعودية الرياض اليوم بيوم السياحة العالمي في حدث يوصف بأنه أكبر احتفاء بالذكرى التي انطلقت قبل 43 عاما. ويشارك في الحدث الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر» بهدف الدعوة إلى «الاستثمار في الناس وكوكب الأرض والازدهار». ويأتي القطاع السياحي في السعودية بين أهم المحاور الرئيسية في (رؤية المملكة 2030) بهدف الإسهام في توفير فرص وظيفية وتعزيز التنمية المستدامة والاجتماعية. ووصفت منظمة السياحة العالمية السعودية بأنها ثاني أسرع وجهة سياحية نموا في العالم بعدما نما عدد الزوار القادمين إلى المملكة بنسبة 64 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وفي إطار مساعي المملكة للتحول الى مركز جذب لقطاعي الأعمال والسياحة وافق مجلس الوزراء السعودي أواخر الشهر الماضي على نظام جديد للسياحة.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقا.

وأضاف «أن هذا الأمر سيكون عاملا حاسما لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميا ضمن أكثر الدول جذبا للسياح من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة».

ويمنح النظام الجديد المرونة الكافية لقطاع السياحة نظرا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة من خلال أداة جديدة وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة.

ويشمل حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية كما يتضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية وأن هذه الإجراءات تأتي لتهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.

وكشف الخطيب أن وزارته وضعت خططا لقطاع السفر والسياحة تمثل 3 في المئة من سوق العمل مبينا أن السياحة في المملكة حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 45ر4 بالمئة فيما تعتزم المملكة استثمار أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.واستضافت الرياض القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام الماضي كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.

وفي رسالته السنوية بمناسبة يوم السياحة العالمي قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بولوليكاشفيلي ان «السياحة ركن من أركان اقتصاداتنا تؤدي دورا محوريا في مجتمعاتنا وفي حياتنا الفردية وتقدم حلولا لبعض أكبر التحديات التي تواجهنا بما في ذلك الطوارئ المناخية والحاجة الماسة إلى التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة».

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته السنوية أيضا ان السياحة قوة هائلة يمكن تسخيرها لدفع عجلة التقدم وتعزيز التفاهم المتبادل.

