«إكسبو الدوحة 2023» ينطلق 2 أكتوبر بمشاركة كويتية واسعة

مال وأعمال

ينطلق معرض إكسبو 2023 الدوحة اكتوبر المقبل تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل» بمشاركة كويتية واسعة، ويهدف المعرض إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، وسوف يلهم الزوار للمشاركة في التحول ضمن أربعة مواضيع رئيسة: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة.

الحدث، الذي يمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع، يقام في حديقة البدع الخلابة، بمناظرها الرائعة لمياه الخليج العربي الساحرة.

ويجتذب إكسبو 2023 الدوحة زوارًا من العالم أجمع، بالإضافة إلى منظمين من 80 دولة وممثلين لمنظمات غير حكومية.

من المقرر أن ينطلق إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023، وسيستمر لمدة 179 يومًا من الاحتفالات، وينتهي في 28 مارس 2024. ويهدف الحدث إلى جذب أكثر من 3 ملايين زائر، مما يتيح للحاضرين فرصة استكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية الرائعة وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم.

