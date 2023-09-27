«Ooredoo الكويت» تستعد لإطلاق أحدث جهاز «iPhone 15»

مال وأعمال

بعد طول انتظار، أعلنت شركة Apple عن إطلاقها أحدث جهاز iPhone 15 الجديد الذي يصل إلى الكويت قريباً فيما ينتظره الآلاف بكل شوق.

وكعادتها في كل عام، تحتفل Ooredoo بإطلاق الجهاز الجديد في احتفال هو الأضخم في الكويت.

ومن المتوقع أن يكون احتفال «iPhone 15 الجهاز اللي ناطرينه» الأكبر من نوعه في مجال التكنولوجيا في الكويت.

وتقيم الشركة هذا الاحتفال يوم 28 سبتمبر 2023، ويُعتبر أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في الكويت التي ينتظرها الجميع حيث سيقّدم للحضور تجربة استثنائية بالفعل، حيث سيحظى عشاق التكنولوجيا والألعاب ومحبي المأكولات المتنوّعة والموسيقى بتجربة متنوعة ولا تُنسى.

بالنسبة لعشاق التكنولوجيا، سيكون هذا الحدث مناسبة لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية.

وسيجد عشاق الألعاب ما يناسبهم أيضاً، حيث ستشمل الفعاليات ألعاباً للتحدّي وألعاباً مسلية لكل من الهواة والمحترفين.

وعشاق الطعام سيستمتعون بألذ أنواع الأطعمة المقدّمة من مجموعة واسعة من المطاعم عبر محطات متنوّعة. ولإضافة المزيد إلى أجواء الحدث المميّزة، سيتخلل الاحتفال عروض موسيقية مباشرة بمشاركة الفنان الكويتي الشهير عبد العزيز لويس.

بالنسبة لعشاق iPhone، ستكون أبرز اللحظات خلال هذا الحدث هي فرصتهم الحصرية للحصول على iPhone 15. سيبدأ الحماس عند الساعة 8:00 مساءً حيث سينتظر العملاء بفارغ الصبر دورهم لامتلاك هذا الجهاز المنتظر، وسيتوّج هذا الانتظار بلحظة إصدار الأجهزة عند منتصف الليل. إضافة إلى ذلك، يُمكن للحضور الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من العروض المميّزة التي تُقدمها Ooredoo، حيث سيحظى العملاء الذين يسجلون مُبكراً بأولوية للحصول على أفضل العروض.

من خلال مزيجه الرائع من التكنولوجيا المتقدمة والألعاب المثيرة والمأكولات الشهية والموسيقى المتنوعة، من المتوقع أن يجذب حدث إطلاق iPhone 15 جمهوراً كبيراً. ومن المتوقع أن يكون واحداً من أبرز الفعاليات في الكويت هذا العام، مما يضمن للجميع ليلة لا تُنسى.

