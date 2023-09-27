الكويت عزّت البحرين باستشهاد عدد من جنودها

وطن النهار

أجرى سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا امس مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين عبر خلاله سموه عن خالص تعازيه في استشهاد عدد من جنود المملكة البواسل ضمن قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تعازي ومواساة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والقيادة السياسية وأهالي الشهداء والمصابين، مؤكدا دعم الكويت الكامل للمملكة إزاء هذا الاعتداء الآثم وسائلا العلي القدير ان يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اتصالاً هاتفياً بالفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، لتقديم واجب العزاء في استشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين في الهجوم الإرهابي الغادر على مواقـع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبـي على أرض المملكة العربية السعودية.

مستنكراً هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمـد الشـهداء بواسع رحمتـه ورضـوانه ويلهم أهلهم وذويهـم الصـبر والسلوان، وأن يمـن عـلـى المصابين بسـرعة الشـفاء ويحفظ مملكة البحرين الشقيقة من كل سوء ومكروه. وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين. وشددت الوزارة في بيان لها على تضامن الكويت الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين.

وبعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد ببرقية تعزية إلى وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد عدد من منتسبي قوة دفاع البحرين خلال تأديتهم واجبهم الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد ابتهل في برقيته إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن سبحانه بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

وأعربت (الخارجية) عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين وذوي الشهداء الأبطال داعية الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يتقبلهم مع الشهداء الأبرار وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

