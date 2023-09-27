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وطن النهار

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وزير الخارجية بحث «الملاحة البحرية» مع بريطانيا وفرنسا وروسيا


أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية جيمز كليفرلي. من جهة اخرى التقى وزير الخارجية مع كل من سفير الجمهورية الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر وسفير روسيا الاتحادية لدى البلاد فلاديمير جيلتوف وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الاتصال واللقاءين نوقش خلالها آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة الغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008.


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