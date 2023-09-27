السفير الإيطالي: 4 طائرات يوروفايتر للكويت خلال النصف الأول من أكتوبر

وطن النهار

كشف السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي لـ «النهار» عن تسليم بلاده الكويت من 3 الى 4 طائرات اليوروفايتر في النصف الاول من اكتوبر المقبل وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص. وقال في تصريح صحافي على هامش افتتاحه لمركز التأشيرة الايطالية الجديد صباح امس: نتلقى العديد من الطلبات التأشيرة مشيرا الى انه تم اصدار 25 الف تأشيرة منذ يناير الماضي الى الامس، وهذا مهم جدا اذا ما قورن العدد خلال 24 شهرا بين عامي 2020 و2021 حيث تم اصدار 19500 تأشيرة فقط متوقعا ان يرتفع العدد مع نهاية هذ العام.

ولفت الى ان قرار الاتحاد الاوروبي منح التأشيرات الطويلة الامد للكويتيين سيسهم في رفع العدد في المستقبل، ولم يفصح عن عدد التأشيرات الطويلة الامد التي تم اصدارها إلى الان بعد صدور القرار.

و قال : لهذا السبب تم افتتاح مركز جديد لطلب التأشيرات الايطالية وذلك لاستقبال الطلبات للراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن والتي تسمح لهم بالدخول الى الاراضي الايطالية واوضح انه طلبات التأشيرة تقدم على مستوى مركز التأشيرات وتحول الى السفارة لاستكمال دراسة الملفات واصدار التأشيرات، مشيرا الى ان السفارة بدأت في اصدار التأشيرة الشنغن الطويلة الامد للكويتيين منذ اسبوعين مضيا .

وحول رؤيته للاقبال الكبير على مركز التأشيرات الايطالية للحصول على تأشيرة شنغن باعتبار ان ايطاليا أصبحت وجهة سياحية مهمة للكويتيين قال: هذا مهم جدا لان الكويتيين يفضلون زيارة ايطاليا في مختلف الفصول من السنة، لافتا الى ان العدد المرتفع الذي زار ايطاليا العام الماضي في الفصل الاول والذي يتعدى 81 الفاً ممن زاروا ايطاليا ومنهم من استخدم التأشيرة من العام الماضي والبقية ممن حصلوا على تأشيرة لهذا العام، هذا يؤكد علاقتنا الوثيقة مع الكويت واحساس الكويتيين بالامان عند زيارتهم ايطاليا وهذا مهم حيث يلقون معاملة جيدة من قبل اصدقائهم الايطاليين في مختلف انحاء ايطاليا.

اشار الى ان مركز التأشيرات يستقبل مئات من الطلبات ففي بعض الايام المزدحمة يصل العدد الى 300 طلب تأشيرة وهذا خلال فصل الصيف، والاهم من هذا ان الكويتيين يستمرون في تقديم الطلبات وعليهم ان يخططوا مسبقاً.

وحول تأشيرات الطلبة قال انه تم اصدار 250 تأشيرة للطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في ايطاليا، لافتا الى ان العدد يرتفع حيث إن هناك رغبة للطلبة في الدراسة في ايطاليا في عدد من التخصصات. وعن مواعيد الحجوزات لفت الى ان خدمة Vip موجودة ومن المهم استخدامها في اوقات الذروة ولا ضغط وذلك لاختصار اجراءات التقديم، لكن اذا تم التخطيط للسفر بوقت مبكر بالامكان تقديم الطلبات بشكل عادي.

واوضح انه لا تغيير في قيمة الحصول على تأشيرة الـ5 سنوات وانما هذا النظام وسيلة لتقديم تسهيلات للمواطنين الكويتيين للحصول على تأشيرة الشنغن.

وحول رسالته الى السياح الكويتيين قال : ايطاليا صديق بلد مفتوح لجميع الكويتيين وترحب بهم سواء للسياحة او لاي نشاط تجاري او للدراسة ونشعر انه من المهم تقديم التسهيلات لهم لزيارة بلدنا وتوجداهم بها، لافتا الى فتح الخط المباشر بين البلدين منذ 5 سنوات حيث كان لدينا رحلة واحدة والآن لدينا 4 رحلات في الاسبوع الى روما و4 رحلات اخرى اسبوعيا الى ميلانو اي لدينا 8 رحلات اسبوعيا وهذا مهم جدا ويسهم في رفع عدد السياح وسوف نخصص رحلة يومية لكل من روما واخرى الى ميلانو في فصل الصيف المقبل

وان 5 ساعات طيران ليست متعبة وطويلة.

وحول الجديد في العلاقات بين البلدين قال: علاقتنا جدية جدا ومتينة وسنتقبل الاسبوع المقبل وكيلة وزارة الخارجية في زيارة رسمية للكويت تستغرق يومين حيث ستناقش علاقات السياسية بين بلدينا وتستمر زيارته الى الكويت يومين وسوف تجري مباحثات مهمة جدا مع المسؤولين الكويتيين وتتعلق بالعلاقات بين البلدين في العديد من المجالات وكيفية تطويرها مشير الى لزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي الى روما في يونيو الماضي ومشاركة وزير الخارجية في مؤتمر روما للهجرة والتنمية وهذا مهم جدا وبالتالي فإن العلاقة تسير على المسار الصحيح بالفعل، وقد اتفقنا بشكل مشترك على بذل قصارى جهدنا لتعزيز تعاوننا والسعي إلى تعاون اقتصادي قوي.

وحول الاستثمارات بين البلدين قال: إن الاستثمارات الكويتية في ايطاليا تتنامى لأن ايطاليا هي بلد أمن.

