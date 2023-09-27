وفد «كلية مبارك العبدالله» زار حلف شمال الأطلسي»

وطن النهار

قام وفد برئاسة آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بالتكليف العميد الركن الطيار فيصل حمود الشمري بزيارة كلية الدفاع الوطني لحلف شمال الأطلسي (NDC) والتي استغرقت ثلاثة أيام.

حيث اطلع الوفد على الهيكل التنظيمي للكلية والمناهج التعليمية لدورة الدفاع الوطني ودورة التعاون الإقليمي لحلف شمال الأطلسي.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين كلية الدفاع الوطني لحلف الشمال الأطلسي وكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وتنمية سبل التعاون بين الكليتين.

الجدير بالذكر بأنه يتم توجيه دعوة لكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة كل عام للانضمام إلى مؤتمر قادة الناتو، والذي يعتبر منتدى للسلطات ذات المسؤوليات المماثلة في مجال التعليم الدفاعي العالي والذي يساعد على بناء التفاهم والوعي المتبادل، وتطوير البرامج الأكاديمية والتقنيات التعليمية، وتحديد المجالات التي يمكن لكليات الدفاع أن تتعاون فيها أو تدعم بعضها بعضاً.

