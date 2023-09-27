فادية السعد: اتحاد الجمعيات النسائية يستهدف تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان

وطن النهار

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أعلن الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة حول آليات حماية حقوق المرأة في سويسرا بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ضمن مشروع تعزيز

القدرات في مجال حقوق المرأة وتستمر حتى يوم 28 الحالي.

وقالت رئيس مجلس إدارة الاتحاد سعد العبد الله السالم الصباح في تصريح صحافي أمس إن الدورة التدريبية المتقدمة التي يحضرها عدد من مختلف جهات الدولة تأتي ضمن استراتيجية وبرنامج الاتحاد في الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة والقيم الإنسانية الخيرة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضحت الشيخة فادية ان برنامج الدورة يتضمن استعراض مؤشرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقياس التقدم المحرز في تنفيذ معايير والتزامات حقوق الإنسان وإمكانيات الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية في المناصرة ودور مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وأشارت الى ان الدورة التي تأتي ضمن اتفاقية التعاون المشترك في مجال

تعزيز وحماية حقوق المرأة وأهداف التنمية البشرية المستدامة تتناول الجوانب المختلفة لعملية صياغة تقارير حقوق الإنسان ودورها الأساسي في دورة مراقبة حقوق الإنسان بدءا من الاعتبارات المنهجية

وجمع المعلومات والتحقق منها ووصولا إلى مراقبة الجودة. وقالت ان الدورة التدريبية تتزامن مع أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان والدورة 74 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناقشة التقرير الدوري لدولة فلسطين مما يعظم من استفادة المتدربين والمتدربات من خلال حضورهم والمشاركة في المناقشات.

وأوضحت أن الهدف من البرنامج التدريبي هو توفيـر فهم شامل للآليات

الدولية لحماية حقوق المرأة وتعزيز قدرات الأعضاء وتفعيل وتعزيز دور المرأة المجتمعي وتدعيم مكانتها وتطوير قدراتها لتعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات

الأمم المتحدة المعنية بمراقبة وحماية حقوق الإنسان. وأكدت الشيخة فادية الحرص على تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد وإعداد جيل من المدربين والمدربات حول منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات على المستوى الوطني. وقالت ان ذلك يأتي في سياق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات والجهات الحكومية للعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17.

