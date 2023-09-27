أحمد الناصر: السلام والتنمية حجرا الأساس لبناء الأوطان

وطن النهار

نظم معهد المرأة للتنمية والسلام أول من أمس احتفالية يوم السلام العالمي في نسخته الثامنة تحت شعار منظمة الأمم المتحدة لهذا العام «العمل من أجل السلام طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية وذلك بفندق كراوان بلازا بحضور عدد من الدبلوماسيين و اعضاء مجلس ادارة جميعة الصحافيين».

واستهل الحفل الشيخ الدكتور أحمد الناصر بكلمة مسجلة قال فيها: ان هذه الاحتفالية تعبر عن الإيمان العميق بقيم السلام التي حثت عليها جميع الشرائع والمبادئ الإنسانية والسماوية من أجل سلام وأمن واستقرار يستحقه جميع البشر.

وأكد أن الكويت عبر تاريخها تؤمن بأن السلام والتنمية عنصران متلازمان وانه لا سبيل لبناء الأوطان إلا مع الاستقرار والسلام.

وأضاف أن الكويت كانت ومازالت في طليعة دول العالم التي تنادي بالسلام للجميع وامتدت أياديها الخيرة إلى جميع ارجاء المعمورة، الأمر الذي حث منظمة الامم المتحدة ان تطلق على الكويت عام 2014 «مركزاً للعمل الانساني» وعلى أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد لقب «قائد العمل الإنساني».

وأعرب عن تطلعه لأن يعم السلام أرجاء العالم وان يتم تسوية كل الخلافات والصراعات وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها «وفي القلب منها حقوق الأشقاء في فلسطين بوطن آمن ذي سيادة مستقلة ومزدهر على حدود الرابع من يونيو 1967».

تمكين المرأة

ومن جانبه، أشاد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمه مسجلة مماثلة بجهود المعهد في منح فرص لتمكين المرأة العربية في مجالات القيادة والمشاركة الفعالة في الوقاية من النزاعات وحلها وبناء السلام وتأمين استدامته.

وأشاد بجهود معهد المرأة للتنمية والسلام لتعزيز فرص تمكين المرأة العربية في مجالات القيادة والمشاركة الفعالة في الوقاية من النزاعات وحلها وبناء السلام وتأمين استدامته، مشيرا الى أن احتفالية المعهد تعكس طموح الأمانة العامة بجامعة الدول العربية لتحقيق الأهداف العالمية فضلا عن ان الشعار يركز على الوعي بضرورة تضافر الجهود دولياً واقليمياً في اطار شراكة مسؤولة بين الحكومات والمجتمع الدولي لتعزيز قدرات النساء وتمكينهن وبما يتيح لهن المشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام.

وأضاف أبو الغيط: يتأكد اليوم الدور المهم للمرأة العربية باعتبارها شريكا أساسيا في صناعة السلام ومساهمتها الفاعلة في تحقيق التسويات للازمات التي شهدها المنطقة العربية سواء خلال المشاركة في المفاوضات أوتقديم الدعم للقضاء على العنف وتعميم السلام لاسيما في ضوء ما يشهده عدد من الدول العربية من النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار.

وأشار أبو الغيط من منطلق الايمان بمكانة المرأة العربية ووعيا بدورها في الاسرة والمجتمع عملت جامعة الدول العربية منذ انشاء لجنة المرأة العربية عام 1971 على دعم جميع البرامج الخاصة الرامية لانصاف المرأة وتعزيز حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية علاوة على دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الهادفة الى ادراج منظور المرأة في مسار بناء السلام حيث ان تمكين المرأة وحمايتها والدفاع عن حقوقها عنصر رئيس في معادلة بناء السلام واستدامته وفي هذا الاطار وسعيا لتنفيذ اجندة المراة والسلام والامن على المستوى الإقليمي والعربي في ضوء قرار مجلس الامن 1325 والقرارات اللاحقة ليتم اعداد الاستراتيجية الإقليمية للمرأة والامن والسلام وخطة عملها التنفيذية المعنونة حماية المرأة العربية الأمن والسلام والتي اعتمدت في سبتمبر 2015، واضافة الى ذلك تقرر تشكيل لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية كما تم عمل المراجعات الإقليمية بشأن تنفيذ هذا القرار 1325، إضافة الى اعداد الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع اشكال العنف في وضع الحرب وخاصة العنف الجنسي ضد النساء، كما تصدرت مسألة الوساطة النسائية أولويات جامعة الدول العربية حيث اتخذت الأمانة العامة حزمة من الإجراءات الداعمة لدور النساء في الوساطة والحوارات الدبلوماسية في سياق إعادة بناء الامن والسلام على أسس جديدة فعالة وتم تأسيس الشبكة العربية وسيطات السلام في مارس 2021 بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمراة في الدول العربية.

حشد الهمم

بدورها أكدت رئيسة المعهد ورئيسة شبكة المرأة العربية للسلام كوثر الجوعان في كلمتها «إننا بحاجة إلى السلام اليوم اكثر من أي وقت مضى ولننظر حولنا، فالحروب والصراعات والدمار والفقر والتشرد والجوع وفوضى المناخ في كل مكان وحتى الدول المسالمة تعاني من فجوات كثيرة». وقالت ان هذا الاحتفال هو دعوة لحشد الهمم واتخاذ إجراءات من أجل تعميم السلام كمحاربة عدم المساواة ودفع العمل في شأن التغيير المناخ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفة «لو تخيلنا عالما خاليا من الحروب يعيش فيه الأفراد في سلام سيصبح العالم مكانا أجمل وأكثر سلاما».

وبينت ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التطرف الفكري وضرورة تفعيل وسائل الإعلام والوسائل التقنية الحديثة والاستغلال الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي شديدة الصلة بفئات الشباب الأكثر استهدافا من أجل «أجيال سليمة نفسيا تدفع إلى احترام الآخر ورفض الإساءة والاعتداء اليهم وممارسة العنف ضدهم وقبول الاختلاف بين الناس».

وبدوره، أكد سفير الفاتيكان لدى الكويت يوجين نوجينت في كلمته ان الدعوة للتحاور باتت أمرا صعبا وان العلاقات الإنسانية اصبحت تواجه خطر ان تصبح اكثر سطحية.

وقال السفير نوجنيت ان مفهوم السلام والوصول اليه لا يقتصر على السياسة والجهود الديبلوماسية فهو مرتبط بشكل وثيق مع الثقافة والأخلاق والضمائر.

قضية محورية

بدورها، قالت الدكتورة انتصار صغيرون الزين صغيرون وزيرة التعليم والبحث العلمي سابقا في جمهورية السودان إن السلام هو قضية محورية في العالم أجمع واهميته اليوم مثل أهميته بالأمس، مشيرة الى ضرورة الاستفادة من دروس الامس والتي من شأنها المساهمة في اتخاذ خطوات حقيقية نحو المستقبل من دون الالتفاف الى الوراء والاستفاده مما واجهناه لايمكن التحرك الى الامام، لافتة الى وجود مفاهيم معينة للسلام موجودة ومطبقة في كل المواقع. وأضافت ان بناء السلام هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع قادر على تبني ثقافة السلام، مشيرة الى ان صناعة السلام ليست سهلة، مشددة على دور المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات في بناء ثقافة السلام والتوعية بها، وأكدت ان السلام لايعني بالضرورة عدم وجود نزاعات وانما يعني السعي الى الوصول الى مواقف إيجابية من ضمنها قدرتنا على حل الخلافات، مشيرة الى ان الحوار احدها فضلا عن وجود الاتفاقيات والتحالفات والاتفاقيات، مختتمة بالإشارة الى العوامل التي تشكل تحديات امام السلام والتي من أهمها أطماع الدول والصراعات العرقية والتنافس على الموارد الطبيعية مثل المياه وهي من العوامل الرئيسة التي تشعل الحروب في الكثير من المناطق فبالأمن والسلام تتحقق التنمية المستدامة..

