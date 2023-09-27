أكاديميون: لا لفرض الوصاية على التعليم

وطن النهار

اكد عدد من الاكاديميين والناشطين في الحركات الطلابية على احترام الدستور واحكام المحكمة الدستورية وإبعاد المصالح السياسية عن الحرم الجامعي والتعليم، مشيرين الى ان قانون منع الاختلاط واضح ولا يحتاج الى تفسير اكثر من تفسير المحكمة الدستورية.

واشار المتحدثون إلى اهمية الثقة بالشباب وعدم التشكيك في اخلاقياتهم وفرض فصل مطلق بين الجنسين بحجة منع الاختلاط، موضحين ان ذلك يستهدف ارضاء بعض التيارات المتشددة التي تسعى لفرض نفوذها وارضاء قواعدها الانتخابية.

جاء ذلك خلال مهرجان خطابي نظمته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية اول من امس بمشاركة القوى المدنية والطلابية تحت شعار «دفاعا عن الدستور والحقوق المدنية ورفضا للتدخل السياسي التخريبي في السياسات التعليمية في مقر الجمعية في الخالدية».

من جانبه، قال رئيس رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله رضوان ان الغاء الشعب المختلطة قرار عشوائي، جاء بضغوط من لجنة القيم البرلمانية في مجلس الامة.

وتابع: ان واقعنا بالتعليم في الكويت كان جيداً في السابق، وصرف عليه بسخاء حتى تطور، مؤكدا ان المصيبة تكمن خلال فترة الثمانينيات حيث سيطر التيار المتشدد، ما ادى الى انحدار التعليم وانتشار الشهادات المزورة.

وتابع: «تجب المحافظة على الهوية الوطنية، مشيرا الى ان قرار الفصل اتخذ في وقت ضيق، مضيفا ان منع الاختلاط بموجب قرار مجلس الامة سبب أزمة حقيقية لدى الطلبة والاساتذة.

وافاد ان قرار منع الاختلاط يعد تمييزا بين الجنسين، متسائلا، كيف نهيئ طلبتنا للعمل في الوقت الذي يوجد في الجامعات والعمل في بيئة مختلطة؟

واضاف: «ان مجتمعنا الكويتي يحافظ على القيم الاسلامية، وخير دليل على ذلك ان المدارس الخاصة طبقت الاختلاط وحافظت على نجاحها، فماذا يفيد منع الاختلاط في الجامعات الحكومية؟.

المحكمة الدستورية

بدوره، قال ممثل القائمة الاكاديمية واستاذ القانون في جامعة الكويت د. ابراهيم الحمود، فوجئنا بهذا القرار، حيث كانت الشعبة الدراسية 45 طالباً وطالبة، واذ بها تزيد على 100 طالب، والغاء عدد من الشعب، موضحا ان ما صدر ليس بقرار انما اتفاق، والقانون اوضح ان تطور المباني الجامعية والقاعات الدراسية والمختبرات بما يحقق منع الاختلاط.

وبين، ان القائلين بالفصل رأيهم مرجوح، وليس في الشريعة او الفقه الاسلامي او المذاهب مفهوم منع الاختلاط.

وأضاف حكم المحكمة أن «القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدرس».

تدخلات سياسية

من جهتها، قالت ممثلة حملة «التعليم اولا» غادة الخلف، ان التعليم يعتمد على بناء المجتمع والنهوض به، ويجب ان تكون السياسات موضوعة دون اي تدخلات سياسية حفاظا على جودة التعليم بعيدا عن التكسبات السياسية وتدخلات السلطة التشريعية، ومرونة التعليم والتكييف مع احتياجات المجتمع.

وتابعت :يعاني قطاع التعليم من التدخلات السياسية، ونحتاج الى استقرار وعدم تغير القيادات التعليمية، ومكافحة التحزب وهذا ما نستشعره اليوم، مطالبة بضرورة عدم السماح بالتدخل في سياسات التعليم.

من جهته، ذكرت عضوة هيئة التدريس د. شيخة الجاسم، ان موضوع الاختلاط قديم منذ السبعينيات، ومعرض للابتزاز وتم اقراره عام 1996، وعلى اساسه تم انشاء قانون جامعة (الشدادية) الذي نعاني منه الى يومنا هذا.

واستغربت من ان تكون هناك محاضرتان في المبنى الشمالي والجنوبي، حيث كان في السابق مبنى للطلاب وآخر للطالبات، فإننا لا نستطيع وضع المواد في مبنى يوم واحد، ونعاني في عملية التنقل في اجوائنا الحارة وكأننا نسعى مابين الصفا والمروة.

ولفتت الى انه في ظل هذ الجو، وبسبب التدخل السياسي في التعليم طلبتنا يتأذون في التنقل بين هذه المباني. وقالت ان ما يحدث هو «اخونة للتعليم» وهناك تأخون ومسخ لقرارات لجنة القيم، بحيث يأتي نائب من نواب الامة ويجتمع مع قياديي الجامعة ويغير الوضع خلال جلسة قصيرة ودون احترام لكيان الجامعة وقوانينها فلا احترام للقضاء من خلال تفسير المحكمة الدستورية، مشيرة الى ان الخلل يكمن في عدم احترام تطبيقه من اي قرار، وقامت الدولة بفرش السجادة الحمراء ولا نعلم الى اين الكويت ذاهبة.

وصاية مرفوضة

من جهته، قال الاعلامي الاستاذ خالد الطراح، يجب علينا ايقاف التيار الديني المتشدد، مشيرا الى ان وزير التربية يعتبر استاذا للقانون قام بتلبية الدعوة للجنة تعزيز القيم ليس لها اي ثقل او اي وصاية لها على التعليم.

واشار الى ان اقرار المسودة التي قامت بها الجمعية الثقافية النسائية تعمل على وقف التمرد والعبث حول محاولة اسلمة التعليم الذي يعتبر ظاهرة خطيرة، ويجب ان يكون هناك تصدٍّ من الضغط على رئيس الوزراء، وحماية الدستور.

وتابع للاسف ان وزير التعليم من جامعة الكويت وينتمي الى تيار ديني، وهناك شواغر في كل من جامعة الكويت او التعليم العالي او التربية، نتخوف من الرضوخ لها وتسكينها من قبلهم، متمنيا ألا يتوقف هذا الحراك حول التدخل الخارجي في شؤون التعليم.

بدوره، قال الناشط سعود الشويرد: كنت احد المتقدمين بالطعن على دستورية قانون منع الاختلاط وذلك لما واجهته انا والعديد من زملائي في كلية العلوم الادارية على وجه الخصوص وزملائي في الجامعة على وجه العموم، مشيرا الي ان السبب الرئيس لذلك هو تأخري في التخرج لعدم توفر الشعب الدراسية او اقتصارها فقط على الطالبات ما ساهم في تفويت العديد من الفرص الوظيفية علي انا وزملائي.

واشار الى ان الادارة الجامعة وبعض التيارات جعلوا قانون منع الاختلاط «شماعة» لعدم تطبيق قرار المحكمة الدستورية، داعيا جميع القوى المدنية بوقفة جادة ضد ما يحدث من تجاوزات ومخالفات لا يمكن السكوت عليها.

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي محمد العيسى: اشيد بموقف القوائم الطلابية والاعتصام الطلابي الذي تم تنظيمه بمشاركة العديد من القوى الطلابية، مستنكرا عدم التفات القوى الدينية الي تردي مستوى التعليم ومشاكل الشعب الدراسية وغيرها من القضايا التعليمية الشائكة.

واشار الى ان محاولة تشتيت الشارع الكويتي بقضايا لا تسمن ولا تغني من جوع من خلال استمرار اختلاق الازمات في ظل معاناة طلاب وطالبات الجامعة، مشيرا الى اننا او عدنا الى الوراء لوجدناها هي القضايا ذاتها التي كانت يتم طرحها في السابق يتم اعادتها الآن، رافضا الوصاية الدينية من قبل التيار الديني وتواطؤ الحكومة معها.

اما ممثل قائمة الوسط الديموقراطي محمد العصفور فقال ان الجميع شاهد تبعات القرار الذي صدر لإرضاء مجاميعهم وتدخلهم لهتك استقلالية جامعة الكويت، مؤكداً ضرورة دعم استقلالية الجامعة كونها هي من تخرج الكوادر.

ولفت الى ان القرار تسبب بحالة من الصدمة بين الجموع الطلابية وظهر ذلك جليا محاولة النواب بالتشكيك باخلاقيات الطلبة وعدم رضاهم بقرار المحكمة الدستورية.

