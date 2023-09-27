نقل خارجي لـ 1946 معلماً ومعلمة.. والداخلي نهاية أكتوبر

وطن النهار

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، انتهاء «التعليم العام» من إصدار قرارات النقل الخارجي لعدد (1946) معلما ومعلمة وعدد 380 وظيفة إشرافية، ضمن اجراءات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقال إنه بناء على القرار الوزاري الخاص بتنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئتين التعليمية والاشرافية، ونظرًا لاهتمام العاملين في قطاع التعليم العام بالاستقرار التربوي وجهدهم المستمر، وعملهم الدؤوب تم الانتهاء من إصدار جميع قرارات النقل الخارجي بنجاح قبيل انتهاء فترة القرار الوزاري المقررة نهاية آخر يوم عمل من سبتمبر الحالي.

وأفاد الوهيدة بأنه تم توزيع المعلمين والمعلمات من الهيئات التعليمية في جميع أنحاء المناطق التعليمية وفقًا للخطط المعتمدة وطبقا للشواغر المتاحة في المناطق التعليمية تحقيقًا للأهداف التربوية المنشودة.

وأشار إلى أن إصدار قرارات النقل الداخلي مازالت مستمرة حتى آخر يوم عمل رسمي من أكتوبر، حيث تقوم إدارات المناطق التعليمية بمتابعة إصدارها بعناية لضمان سد الشواغر وانتقال الكوادر التعليمية لمقار عملهم الجديدة بكل سهولة ويسر.

