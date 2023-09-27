«الشؤون»: محاسبة المقصرين والمتجاوزين

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري، دعم الوزارة الكامل للعمل التعاوني وحرصها على اجراء انتخابات الجمعيات التعاونية في أجواء من الشفافية والنزاهة.

وقال على هامش اشرافه على سير انتخابات جمعية الزهراء التعاونية، أن توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح تؤكد ضرورة توفير ما يلزم لاجراء انتخابات الجمعيات التعاونية بأقصى درجات الشفافية والنزاهة، مشددا على حرص الشؤون لاستكمال انتخابات الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة ومراقبة العملية الانتخابية والاشراف عليها.

وشدد على عدم التهاون في محاسبة المقصر ومواجهة أي تجاوزات، لافتا الى اهمية خروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس الصورة الحضارية للحركة التعاونية في الكويت.

من جانب آخر، أكد المطيري، خلال رعايته وحضوره المحاضرة التي نظمتها ادارة خدمة المواطن بعنوان «مستجدات قانون الخدمة المدنية»، حرص الوزارة على رعاية ودعم جميع العاملين وتطوير مهارات موظفيها لتقديم أفضل الخدمات

بدوره، ألقى مدير ادارة رقابة شؤون التوظف للادارات الحكومية عجيل الرويحل، المحاضرة بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الوزارة، مسلطا الضوء على المستجدات والتعديلات الأخيرة على قوانين الخدمة المدنية وماتتضمنه من حقوق للموظفين.

في سياق شبه متصل، اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، تحديد موعد اجراء المقابلات الارشادية الخاصة بالوظائف الادارية في القطاع التعاوني، مشيرة الى انه ستبدأ في الثاني من اكتوبر المقبل تحت رعاية مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي وحضور قياديي القطاع التعاوني في وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي اتحاد القطاع التعاوني ورؤساء مجالس الجمعيات التعاونية، وذلك على مسرح مبنى الهيئة في الرقعي.

