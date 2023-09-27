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«القوى العاملة»: تفعيل التعاون مع «العمل الدولية»


بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة سبل التعاون مع منظمة العمل الدولية واعتماد الأولويات المتفق عليها بالعمل اللائق وهي تحسين مهارات العاملين الوافدين وتحسين إدارة العمالة الوافدة وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي. وذكرت الهيئة في بيان ان ذلك تم خلال استقبال مدير عام (القوى العاملة) بالتكليف مرزوق العتيبي نائب المدير الإقليمي للدول العربية ومدير فريق العمل اللائق في المنطقة بالمكتب الإقليمي ببيروت بيتر رادماكر والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الحالية للبلاد.
وأوضح البيان أن هذه الزيارة تهدف لمناقشة المواضيع ذات الأهمية المتصلة بتوقيع مشروع العمل اللائق الثاني من أجل التعاون لتعزيز وتحسين العمل اللائق في البلاد.


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