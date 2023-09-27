رحمة رياض: «حبايب قلبي أهل الكويت الغاليين مشتاقة ألتقي بيكم»

النهار Plus

ثمنت الفنانة رحمة رياض من خلال النهار ردود الافعال الاولى لاغنية حلو هالشعور وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر، توزيع ومكس وماستر محب الراوي ويعتبر هذا العمل هو الثالث من ألبومها الجديد أنا اليوم والذي تصدره بشكل متتالٍ في الفترة الراهنة بعد طرحها كلا من صفحة جديدة وكلام الحب . وقد نشرت رحمة رياض مسبقا اغنية حلو هالشعور، إذ شاركت متابعيها مقطعاً مصوَّراً من الكليب الخاص بالعمل الذي يأتي ضمن ألبوم أنا اليوم. وكتبت خلونا ونفصل من ضجة العالم ونعيش.. حلو هالشعور.

كما روجت رحمة في يوليو الماضي أيضاً لأغنيةٍ من الألبوم بعنوان صفحة جديدة، وهي الثانية، وحققت مشاهدات ملحوظة وتصدَّرت الـ ترند في معظم البلدان العربية بعد يومٍ واحدٍ فقط من إطلاقها. أما الأولى فجاءت بعنوان كلام الحب من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع ومكس وماستر محب الراوي، وإخراج رامي نبها. وحلو هالشعور اغنية تعكس معاني الحب من كل جوانبه والشعور الذي يسكن في قلب من يشعر به وهذا ما ترجمه الفيديو كليب ايضاً الذي اخرجه ريشا سركيس ويظهر صور متنوعة من الحب بين الأهل والعشاق.

كما اكدت مشاركتها الفنان حسين الجسمي لاحياء حفلة غنائية في الكويت في 12 أكتوبر ضمن حفلات مهرجان ليلة عمر الغنائي على مسرح ارينا الكويت وقالت: حبايب قلبي أهل لكويت الغالين مشتاقة ألتقي بيكم.

وعن انضمامها إلى لجنة تحكيم الأغاني من الدورة الرابعة لمسابقة مينتور العربية لأفلام وأغاني تمكين الشباب، قالت: انا سعيدة جدا للانضمام الى لجنة التحكيم خاصة في ظل زملاء من الوسط الغنائي خصوصا والفني عموما وانا ادعو جميع الشباب الموهوبين للمشاركة في المسابقة واتمنى ايضا من كل صاحب موهبة الا يضيع الفرصة. عبرت رحمة عن سعادتها الكبيرة في جائزة الموريكس دور كنجمة الغناء العربي، وخاصة أنها تكرم للمرة الرابعة وخلال حصولها على الجائزة وعدت الجمهور أن القادم سوف يكون أجمل .

